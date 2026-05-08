Атака дронів паралізувала роботу 13 аеропортів у Росії

Згідно з останніми даними, робота 13 аеропортів на півдні Росії була фактично заблокована після влучання ударних дронів в адміністративну будівлю аеронавігації в Ростові-на-Дону. З такою заявою виступили у ворожому Мінтрансі.

Робота регіонального центру в Ростові-на-Дону, що керує повітряним рухом на Півдні Росії, тимчасово скоригована через влучання українських БпЛА в адміністративну будівлю філії "Аеронавігація Півдня Росії, — йдеться в офіційній заяві російського Мінтрансу.

Як стверджує місцева влада, просто зараз відбувається аналіз працездатності обладнання, а також коригуються технології управління повітряним рухом на Півдні країни-агресорки.

Згідно з останніми даними, фактично заблокована робота аеропортів Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозний, Краснодар, Махачкала, Магас, Мінводи, Нальчик, Сочі, Ставрополь, Еліста.

Також вказано, що відомство і Росавіація разом з авіакомпаніями та аеропортами коригують розклад польотів.

На тлі останніх подій міський голова Ростова-на-Дону Олександр Скрябін оголосив, що скликав екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій.