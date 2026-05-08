Сили оборони розгромили 6 пунктів управління армії РФ
Сили оборони розгромили 6 пунктів управління армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 7 травня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували шість пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу та одну артилерійську систему російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1535 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 8 травня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 339 190 (+1 130) осіб;

  • танків — 11 919 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 24 538 (+17) од;

  • артилерійських систем — 41 630 (+91) од;

  • РСЗВ — 1 778 (+2) од;

  • засобів ППО — 1 370 (+5) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 344 (+8) од;

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 279 729 (+1 817) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 94 879 (+334) од;

  • спеціальної техніки — 4 173 (+1) од.

Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 99 авіаційних ударів, скинув 292 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 9113 дронів-камікадзе та здійснив 3126 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 131 — із реактивних систем залпового вогню.

