Сили оборони розгромили 6 пунктів управління армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 7 травня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували шість пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу та одну артилерійську систему російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1535 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 8 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 339 190 (+1 130) осіб;
танків — 11 919 (+1) од;
бойових броньованих машин — 24 538 (+17) од;
артилерійських систем — 41 630 (+91) од;
РСЗВ — 1 778 (+2) од;
засобів ППО — 1 370 (+5) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 344 (+8) од;
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 279 729 (+1 817) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 94 879 (+334) од;
спеціальної техніки — 4 173 (+1) од.
Крім того, застосував 9113 дронів-камікадзе та здійснив 3126 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 131 — із реактивних систем залпового вогню.
