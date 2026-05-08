Росія відразу порушила оголошене Путіним "перемирʼя"
Росіяни власноруч зірвали власне "перемирʼя"

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, російські загарбники навіть не намагалися дотримуватися "перемирʼя", яке напередодні оголосив диктатор Володимир Путіна на період 8-9 травня.

Головні тези:

  • Від початку доби росіяни здійснили 140 обстрілів українських позицій на фронті.
  • Усе це є доказом того, що Путін не планує завершувати війну. 

За словами Володимира Зеленського, протягом минулої ночі російські окупанти невпинно атакували позиції Сил оборони України.

Що важливо розуміти, станом на 07:00 8 травня зафіксовано понад 140 обстрілів українських позицій безпосередньо на полі бою.

Ба більше, вказано, що армія РФ здійснила 10 штурмових дій, найактивнішим ворог був на Словʼянському напрямку.

Глава держави підтвердив, що противник також завдав 850 ударів дронами різних типів: FPV, «Ланцет», а також ударними БпЛа.

Окрім того, російські загарбники активно застосовували дрони-розвідники у небі прифронтових громад.

Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться.

Володимир Зеленський

