Росія відразу порушила оголошене Путіним "перемирʼя"

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, російські загарбники навіть не намагалися дотримуватися "перемирʼя", яке напередодні оголосив диктатор Володимир Путіна на період 8-9 травня.
Головні тези:
- Від початку доби росіяни здійснили 140 обстрілів українських позицій на фронті.
- Усе це є доказом того, що Путін не планує завершувати війну.
Росіяни власноруч зірвали власне "перемирʼя"
За словами Володимира Зеленського, протягом минулої ночі російські окупанти невпинно атакували позиції Сил оборони України.
Що важливо розуміти, станом на 07:00 8 травня зафіксовано понад 140 обстрілів українських позицій безпосередньо на полі бою.
Ба більше, вказано, що армія РФ здійснила 10 штурмових дій, найактивнішим ворог був на Словʼянському напрямку.
Глава держави підтвердив, що противник також завдав 850 ударів дронами різних типів: FPV, «Ланцет», а також ударними БпЛа.
Окрім того, російські загарбники активно застосовували дрони-розвідники у небі прифронтових громад.
