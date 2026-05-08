Россия сразу же нарушила объявленное Путиным "перемирие"

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, российские захватчики даже не пытались соблюдать "перемирие", которое накануне объявил диктатор Владимир Путина на период 8-9 мая.

Россияне собственноручно сорвали путинское "перемирие"

По словам Владимира Зеленского, в минувшую ночь российские оккупанты неустанно атаковали позиции Сил обороны Украины.

Что важно понимать, по состоянию на 07:00 8 мая зафиксировано более 140 обстрелов украинских позиций непосредственно на поле боя.

Более того, указано, что армия РФ совершила 10 штурмовых действий, очень активным враг был на Славянском направлении.

Глава государства подтвердил, что противник также нанес 850 ударов дронами разных типов: FPV, Ланцет, а также ударными БпЛа.

Кроме того, российские захватчики активно применяли дроны-разведчики в небе прифронтовых общин.