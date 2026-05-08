Россия сразу же нарушила объявленное Путиным "перемирие"
Категория
Украина
Дата публикации

Россия сразу же нарушила объявленное Путиным "перемирие"

Владимир Зеленский
Россияне собственноручно сорвали путинское "перемирие"
Читати українською

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, российские захватчики даже не пытались соблюдать "перемирие", которое накануне объявил диктатор Владимир Путина на период 8-9 мая.

Главные тезисы

  • С начала суток россияне совершили 140 обстрелов украинских позиций на фронте.
  • Все это является доказательством того, что Путин не планирует завершать войну.

Россияне собственноручно сорвали путинское "перемирие"

По словам Владимира Зеленского, в минувшую ночь российские оккупанты неустанно атаковали позиции Сил обороны Украины.

Что важно понимать, по состоянию на 07:00 8 мая зафиксировано более 140 обстрелов украинских позиций непосредственно на поле боя.

Более того, указано, что армия РФ совершила 10 штурмовых действий, очень активным враг был на Славянском направлении.

Глава государства подтвердил, что противник также нанес 850 ударов дронами разных типов: FPV, Ланцет, а также ударными БпЛа.

Кроме того, российские захватчики активно применяли дроны-разведчики в небе прифронтовых общин.

Все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было. Как и по итогам прошедших суток, по итогам сегодняшних Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизнь людей. Россия должна завершать свою войну и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина атаковала военные объекты в Москве, Перми и Ростове — видео
"Бавовна" в России 7-8 мая - первые подробности и видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение России и Украины — ликвидировано 56 целей
Воздушные Силы ВСУ
ПВО раскрыла результаты отражения новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский показал дипстрайк по НПЗ в российском Ярославле
Владимир Зеленский
Зеленский показал последствия нового успешного удара Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?