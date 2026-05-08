Силы обороны разгромили 6 пунктов управления армии РФ
Как сообщает Генштаб ВСУ, 7 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали шесть пунктов управления, четыре района сосредоточения личного состава и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1535 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 8 мая 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 339 190 (+1 130) человек;

  • танков — 11 919 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 538 (+17) ед;

  • артиллерийских систем — 41 630 (+91) ед;

  • РСЗО — 1 778 (+2) ед;

  • средств ПВО — 1 370 (+5) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1344 (+8) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 279 729 (+1 817) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 94 879 (+334) ед;

  • специальной техники — 4 173 (+1) ед.

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 99 авиационных ударов, сбросил 292 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 9113 дронов-камикадзе и осуществил 3126 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 131 из реактивных систем залпового огня.

