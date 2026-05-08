Силы обороны разгромили 6 пунктов управления армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 7 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали шесть пунктов управления, четыре района сосредоточения личного состава и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1535 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 8 мая 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 339 190 (+1 130) человек;
танков — 11 919 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 24 538 (+17) ед;
артиллерийских систем — 41 630 (+91) ед;
РСЗО — 1 778 (+2) ед;
средств ПВО — 1 370 (+5) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1344 (+8) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 279 729 (+1 817) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 94 879 (+334) ед;
специальной техники — 4 173 (+1) ед.
Кроме того, применил 9113 дронов-камикадзе и осуществил 3126 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 131 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-