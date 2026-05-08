Атака дронов парализовала работу 13 аэропортов в России

Согласно последним данным, работа 13 аэропортов на юге России была фактически заблокирована после попадания ударных дронов в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. С таким заявлением выступили во вражеском Минтрансе.

Часть российских аэропортов снова парализована

Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БпЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России", — сказано в официальном заявлении российского Минтранса. Поделиться

Как утверждают местные власти, прямо сейчас проходит анализ работоспособности оборудования, а также корректируются технологии управления воздушным движением на Юге страны-агрессорки.

Согласно последним данным, фактически заблокирована работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минводы, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Также указано, что ведомство и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание полетов.

На фоне последних событий городской голова Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил, что созвал экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.