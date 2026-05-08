Атака дронов парализовала работу 13 аэропортов в России

Согласно последним данным, работа 13 аэропортов на юге России была фактически заблокирована после попадания ударных дронов в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. С таким заявлением выступили во вражеском Минтрансе.
Главные тезисы
- В московских аэропортах россияне спят на полу из-за постоянных атак дронов.
- Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание полетов.
Часть российских аэропортов снова парализована
Как утверждают местные власти, прямо сейчас проходит анализ работоспособности оборудования, а также корректируются технологии управления воздушным движением на Юге страны-агрессорки.
Согласно последним данным, фактически заблокирована работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минводы, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
Также указано, что ведомство и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание полетов.
На фоне последних событий городской голова Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил, что созвал экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Во время него приняли решение объявить "режим чрезвычайной ситуации в пределах Железнодорожного района, где был нанесен ущерб после падения беспилотника".
