Присутність ЗСУ на Курщині зберігається — Сирський

Українські військові досі виконують завдання на території Курської області Росії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головні тези:

  • Присутність ЗСУ на Курщині підтримується головнокомандувачем Олександром Сирським.
  • Українські воїни стійко утримують рубежі та ведуть активні дії на території Росії в умовах постійного тиску ворога.

Він наголосив, що Сили оборони зривають ворожі плани, стійко утримують рубежі та самі проводять активні дії за сприятливих умов.

Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії — наша присутність у Курській області зберігається.

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Сирський зауважив, що запорука успіху полягає в активній обороні та ініціативі на полі бою. Він розповів, що це дозволяє виснажувати ворога, завдавати йому максимальних втрат та відновлювати позиції.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що ворожа армія щодня втрачає щонайменше тисячу солдатів убитими та пораненими.

