Присутність ЗСУ на Курщині зберігається — Сирський

Українські військові досі виконують завдання на території Курської області Росії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Головні тези:
- Присутність ЗСУ на Курщині підтримується головнокомандувачем Олександром Сирським.
- Українські воїни стійко утримують рубежі та ведуть активні дії на території Росії в умовах постійного тиску ворога.
Сирський заявив про присутність ЗСУ на Курщині
Він наголосив, що Сили оборони зривають ворожі плани, стійко утримують рубежі та самі проводять активні дії за сприятливих умов.
Сирський зауважив, що запорука успіху полягає в активній обороні та ініціативі на полі бою. Він розповів, що це дозволяє виснажувати ворога, завдавати йому максимальних втрат та відновлювати позиції.
Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що ворожа армія щодня втрачає щонайменше тисячу солдатів убитими та пораненими.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-