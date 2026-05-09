Украина будет полноправной частью Евросоюза — Зеленский

9 мая в День Европы глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно станет полноправной частью Европейского Союза. На этом фоне президент объявил о готовящемся открытии новых кластеров и последующих решений.
Главные тезисы
- По мнению Зеленского, Путин не сможет уничтожить Европу.
- Украина настроена защитить свою независимость и право народа самостоятельно выбирать путь.
Зеленский обещает Украине будущее в Европе
Глава государства подтвердил, что провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой.
Владимир Зеленский выразил благодарность за поздравления украинцев и Украины с Днем Европы, а также ежедневную поддержку во времена полномасштабной войны.
По мнению украинского лидера, Путин никогда не сможет сломать Европу и расколоть ее.
Ни для кого не секрет, что Кремль уже многократно пытался это сделать, однако ни разу ему не удалось.
Кроме того, в центре внимания находились новые дипломатические решения и соглашение с Россией провести обмен пленными в формате 1000 на 1000.
