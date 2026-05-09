Украина будет полноправной частью Евросоюза — Зеленский

9 мая в День Европы глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно станет полноправной частью Европейского Союза. На этом фоне президент объявил о готовящемся открытии новых кластеров и последующих решений.

Зеленский обещает Украине будущее в Европе

Глава государства подтвердил, что провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Владимир Зеленский выразил благодарность за поздравления украинцев и Украины с Днем Европы, а также ежедневную поддержку во времена полномасштабной войны.

Мы защитим свою независимость и право нашего народа самостоятельно выбирать путь. Именно этим мы защитим и право всех европейских народов жить так, как они сами того хотят. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению украинского лидера, Путин никогда не сможет сломать Европу и расколоть ее.

Ни для кого не секрет, что Кремль уже многократно пытался это сделать, однако ни разу ему не удалось.

Мы обсудили с Антониу нашу совместную работу по дальнейшей европейской интеграции Украины: Украина будет полноправной частью Евросоюза. Готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям, - заявил Зеленский.

Кроме того, в центре внимания находились новые дипломатические решения и соглашение с Россией провести обмен пленными в формате 1000 на 1000.