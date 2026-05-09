Аналитики ISW заметили подготовку Украины к новым контрнаступлениям
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики ISW заметили подготовку Украины к новым контрнаступлениям

Тактика украинских войск снова изменилась
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Американские аналитики пришли к выводу, что украинские войска начали активнее атаковать дронами российскую логистику на оперативной глубине. Вполне возможно, это свидетельствует о подготовке к новым контрнаступлениям.

Главные тезисы

  • Удары по логистике армии РФ могут поддержать будущие украинские контрнаступления.
  • Украина уже успешно поражает движущиеся вражеские цели на расстоянии более 100 км от линии фронта.

Тактика украинских войск снова изменилась

Как удалось узнать аналитикам из Института по изучению войны (ISW), Силы обороны уже проводят разведку и атакуют российские наземные линии поставок на оккупированной части Донецкой области в сотне километров от передовой.

Так, недавно под удар попал вражеский грузовик на трассе Т-0509 Мариуполь-Донецк — он находился в 95 км от линии фронта.

Более того, недавно украинские дроны заметили в Мариуполе и вдоль трассы М-14, ведущей к оккупированным частям Запорожской и Херсонской областей.

Фактически речь идет о том, что ВСУ нацелены на маршруты, которые играют ключевую роль для логистики российских захватчиков.

Способность Украины бить беспилотниками по движущимся целям на расстоянии свыше 100 км от линии фронта, в районах, где раньше россияне проводили логистику относительно безопасно, позволит достичь частичных эффектов воздушной блокады поля боя, что ухудшит способность оккупантов проводить наступательные операции или защищаться от украинских контрнаступлений, — отмечают аналитики.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Присутствие ВСУ на Курщине сохраняется — Сырский
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Парад победы вдов в Чите обогнал Москву". Сеть шокировало новое видео из России
Парад вдов в Чите – как реагируют соцсети
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров впервые показал ШИ-турель для перехвата российских дронов — видео
Михаил Федоров
Федоров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?