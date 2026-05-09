Аналитики ISW заметили подготовку Украины к новым контрнаступлениям

Американские аналитики пришли к выводу, что украинские войска начали активнее атаковать дронами российскую логистику на оперативной глубине. Вполне возможно, это свидетельствует о подготовке к новым контрнаступлениям.

Тактика украинских войск снова изменилась

Как удалось узнать аналитикам из Института по изучению войны (ISW), Силы обороны уже проводят разведку и атакуют российские наземные линии поставок на оккупированной части Донецкой области в сотне километров от передовой.

Так, недавно под удар попал вражеский грузовик на трассе Т-0509 Мариуполь-Донецк — он находился в 95 км от линии фронта.

Более того, недавно украинские дроны заметили в Мариуполе и вдоль трассы М-14, ведущей к оккупированным частям Запорожской и Херсонской областей.

Фактически речь идет о том, что ВСУ нацелены на маршруты, которые играют ключевую роль для логистики российских захватчиков.