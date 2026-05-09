Аналитики ISW заметили подготовку Украины к новым контрнаступлениям

Американские аналитики пришли к выводу, что украинские войска начали активнее атаковать дронами российскую логистику на оперативной глубине. Вполне возможно, это свидетельствует о подготовке к новым контрнаступлениям.
Главные тезисы
- Удары по логистике армии РФ могут поддержать будущие украинские контрнаступления.
- Украина уже успешно поражает движущиеся вражеские цели на расстоянии более 100 км от линии фронта.
Тактика украинских войск снова изменилась
Как удалось узнать аналитикам из Института по изучению войны (ISW), Силы обороны уже проводят разведку и атакуют российские наземные линии поставок на оккупированной части Донецкой области в сотне километров от передовой.
Так, недавно под удар попал вражеский грузовик на трассе Т-0509 Мариуполь-Донецк — он находился в 95 км от линии фронта.
Более того, недавно украинские дроны заметили в Мариуполе и вдоль трассы М-14, ведущей к оккупированным частям Запорожской и Херсонской областей.
Фактически речь идет о том, что ВСУ нацелены на маршруты, которые играют ключевую роль для логистики российских захватчиков.
