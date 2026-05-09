Аналітики ISW помітили підготовку України до нових контрнаступів

Американські аналітики дійшли висновку, що українські війська почали дедалі активніше атакувати дронами російську логістику на оперативній глибині. Цілком можливо, це свідчить про підготовку до нових контрнаступів.

Тактика українських військ знову змінилася

Як вдалося дізнатися аналітикам з Інституту з вивчення війни (ISW), Сили оборони вже проводять розвідку та атакують російські наземні лінії постачання на окупованій частині Донецької області за сотню кілометрів від передової.

Так, нещодавно під удар потрапила ворожа вантажівка на трасі Т-0509 Маріуполь-Донецьк — вона знаходилася за 95 км від лінії фронту.

Ба більше, нещодавно українські дрони помітили в Маріуполі та вздовж траси М-14, що веде до окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Фактично йдеться про те, що ЗСУ націлені на маршрути, що відіграють ключову роль для логістики російських загарбників.