Нацгвардейцы прорвали российскую линию обороны на Волчанском направлении — видео

9 мая воины 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" официально подтвердили, что в апреле-мае провели штурмовую операцию на Волчанском направлении, в рамках которой смогли пересечь линию боевого столкновения российских захватчиков.

Новый прорыв НГУ на Волчанском направлении — что известно

В апреле-мае 2026 года бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г» 2-го корпуса НГУ «Хартия» провели штурмовую операцию на Волчанском направлении, в ходе которой штурмовые группы пересекли линию боевого столкновения и провели зачистку, — сказано в официальном заявлении украинских воинов. Поделиться

Кроме того, указано, что 23-й штурмовой полк "Р.У.Г" продолжает выполнять боевые задания на самых сложных участках фронта.

Таким образом, воины НГУ ежедневно демонстрируют эффективность штурмовых действий, слаженную работу подразделений и устойчивость украинских и иностранных добровольцев в боях за Украину.

К слову, с начала текущих суток количество атак российских захватчиков составляет 51.