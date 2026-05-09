Нацгвардейцы прорвали российскую линию обороны на Волчанском направлении — видео

9 мая воины 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" официально подтвердили, что в апреле-мае провели штурмовую операцию на Волчанском направлении, в рамках которой смогли пересечь линию боевого столкновения российских захватчиков.
Главные тезисы
- Украинские воины продолжают выполнять боевые задания на самых сложных участках фронта.
- Захватническая армия РФ не останавливает штурмы даже во время режима тишины.
Новый прорыв НГУ на Волчанском направлении — что известно
Кроме того, указано, что 23-й штурмовой полк "Р.У.Г" продолжает выполнять боевые задания на самых сложных участках фронта.
Таким образом, воины НГУ ежедневно демонстрируют эффективность штурмовых действий, слаженную работу подразделений и устойчивость украинских и иностранных добровольцев в боях за Украину.
К слову, с начала текущих суток количество атак российских захватчиков составляет 51.
Армия РФ продолжает проводить штурмы, несмотря режим тишины, который начался 9 мая.
