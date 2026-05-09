Нацгвардейцы прорвали российскую линию обороны на Волчанском направлении — видео
Новый прорыв НГУ на Волчанском направлении - что известно
9 мая воины 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" официально подтвердили, что в апреле-мае провели штурмовую операцию на Волчанском направлении, в рамках которой смогли пересечь линию боевого столкновения российских захватчиков.

  • Украинские воины продолжают выполнять боевые задания на самых сложных участках фронта.
  • Захватническая армия РФ не останавливает штурмы даже во время режима тишины.

Новый прорыв НГУ на Волчанском направлении — что известно

В апреле-мае 2026 года бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г» 2-го корпуса НГУ «Хартия» провели штурмовую операцию на Волчанском направлении, в ходе которой штурмовые группы пересекли линию боевого столкновения и провели зачистку, — сказано в официальном заявлении украинских воинов.

Кроме того, указано, что 23-й штурмовой полк "Р.У.Г" продолжает выполнять боевые задания на самых сложных участках фронта.

Таким образом, воины НГУ ежедневно демонстрируют эффективность штурмовых действий, слаженную работу подразделений и устойчивость украинских и иностранных добровольцев в боях за Украину.

К слову, с начала текущих суток количество атак российских захватчиков составляет 51.

Армия РФ продолжает проводить штурмы, несмотря режим тишины, который начался 9 мая.

