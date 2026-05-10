Армия РФ планирует выйти на окраины Краматорска до 31 мая
Краматорск – новая ключевая цель для армии РФ
Источник:  online.ua

Российское командование выбрало новый нереалистичный дедлайн для захватчиков: на этот раз они должны выйти на окраины Краматорска в течение следующих трех недель.

Главные тезисы

  • Армия РФ хочет захватить четыре города-крепости на востоке Украины: Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.
  • Речь идет о ключевой линии обороны Украины на Донбассе.

Краматорск — новая ключевая цель для армии РФ

С официальным предупреждением по этому поводу выступила спикер 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко.

Она сообщила, что на Краматорском направлении активность врага очень низкая, однако украинские воины уже знают о новых планах врага.

По состоянию на сегодня фиксируется накопление тяжелой техники — армия РФ делает все возможное, чтобы усилить свои подразделения в зоне ответственности 56 бригады двумя свежими батальонами.

Украинские разведчики узнали о том, что враг, скорее всего, будет пытаться штурмовать Краматорское направление возле населенных пунктов Майское и Веролюбовка.

Более того, российским захватчикам приказали выйти на окраины Краматорска до конца мая.

Но, как знаем, такие "фантастические" планы у них не в первый раз. Скорее всего, все закончится как всегда: командование на местах отчитается высшему командованию, что они добились каких-то успехов, а на самом деле их форсирование далеко не так активно, как бы им этого хотелось, — прогнозирует Ольга Косенко.

