Армия РФ планирует выйти на окраины Краматорска до 31 мая

Российское командование выбрало новый нереалистичный дедлайн для захватчиков: на этот раз они должны выйти на окраины Краматорска в течение следующих трех недель.

Краматорск — новая ключевая цель для армии РФ

С официальным предупреждением по этому поводу выступила спикер 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко.

Она сообщила, что на Краматорском направлении активность врага очень низкая, однако украинские воины уже знают о новых планах врага.

По состоянию на сегодня фиксируется накопление тяжелой техники — армия РФ делает все возможное, чтобы усилить свои подразделения в зоне ответственности 56 бригады двумя свежими батальонами.

Украинские разведчики узнали о том, что враг, скорее всего, будет пытаться штурмовать Краматорское направление возле населенных пунктов Майское и Веролюбовка.

Более того, российским захватчикам приказали выйти на окраины Краматорска до конца мая.