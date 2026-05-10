Армия РФ планирует выйти на окраины Краматорска до 31 мая

Российское командование выбрало новый нереалистичный дедлайн для захватчиков: на этот раз они должны выйти на окраины Краматорска в течение следующих трех недель.
Главные тезисы
- Армия РФ хочет захватить четыре города-крепости на востоке Украины: Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.
- Речь идет о ключевой линии обороны Украины на Донбассе.
Краматорск — новая ключевая цель для армии РФ
С официальным предупреждением по этому поводу выступила спикер 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко.
Она сообщила, что на Краматорском направлении активность врага очень низкая, однако украинские воины уже знают о новых планах врага.
По состоянию на сегодня фиксируется накопление тяжелой техники — армия РФ делает все возможное, чтобы усилить свои подразделения в зоне ответственности 56 бригады двумя свежими батальонами.
Украинские разведчики узнали о том, что враг, скорее всего, будет пытаться штурмовать Краматорское направление возле населенных пунктов Майское и Веролюбовка.
Более того, российским захватчикам приказали выйти на окраины Краматорска до конца мая.
