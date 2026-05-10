Мы приближаемся к концу российско-украинской войны — Фицо
Категория
Политика
Дата публикации

Мы приближаемся к концу российско-украинской войны — Фицо

Фицо видит признаки завершения российской войны
Read in English
Читати українською
Источник:  Dennik N

По убеждению лидера Словакии Роберта Фицо, захватническая война России против Украины, которая продолжается уже более 12 лет, в конце концов близится к своему завершению. Об этом он заявил после беседы с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Фицо утверждает, что он готов поддержать любую форму перемирия в войне.
  • По его мнению, это Зеленский должен договариваться о встрече с Путиным.

Фицо видит признаки завершения российской войны

9 мая глава Кремля Путин шокировал весь мир неожиданным заявлением о том, что война скоро закончится.

Впоследствии глава правительства Словакии фактически повторил слова диктатора.

Хочу выразить убеждение, что мы приближаемся к концу российско-украинской войны.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

По словам лидера Словакии, он является приверженцем любой формы перемирия в российско-украинской войне.

Более того, Фицопредложил продлить режим тишины между странами после его завершения 11 мая, игнорируя тот факт, что российские захватчики ни минуты его не соблюдали.

Также глава словацкого правительства призвал Владимира Зеленского позвонить Владимиру Путину, если оно действительно готово встретиться с диктатором в любом формате, как это было заявлено ранее.

Во время нашей личной встречи в Армении он (Зеленский — ред.) сказал мне, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Ответ очевиден: если президент Украины заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону, — заявил Фицо.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин назвал "лучшего" посредника для переговоров между ЕС и РФ
Путин снова заговорил о мирных переговорах
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо призвал Зеленского позвонить Путину
Фицо раскрыл подробности встречи с Путиным
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В команде Зеленского высмеяли новую российскую "Герань-5"
Россия нашла еще один способ опозориться во время парада

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?