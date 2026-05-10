По убеждению лидера Словакии Роберта Фицо, захватническая война России против Украины, которая продолжается уже более 12 лет, в конце концов близится к своему завершению. Об этом он заявил после беседы с российским диктатором Владимиром Путиным.

Фицо видит признаки завершения российской войны

9 мая глава Кремля Путин шокировал весь мир неожиданным заявлением о том, что война скоро закончится.

Впоследствии глава правительства Словакии фактически повторил слова диктатора.

Хочу выразить убеждение, что мы приближаемся к концу российско-украинской войны. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

По словам лидера Словакии, он является приверженцем любой формы перемирия в российско-украинской войне.

Более того, Фицопредложил продлить режим тишины между странами после его завершения 11 мая, игнорируя тот факт, что российские захватчики ни минуты его не соблюдали.

Также глава словацкого правительства призвал Владимира Зеленского позвонить Владимиру Путину, если оно действительно готово встретиться с диктатором в любом формате, как это было заявлено ранее.