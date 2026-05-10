Ми наближаємося до кінця російсько-української війни — Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації

Джерело:  Dennik N

На переконання лідера Словаччини Роберта Фіцо, загарбницька війна Росії проти України, яка триває уже понад 12 років, врешті-решт наближається до свого завершення. Про це він заявив після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Фіцо стверджує, що готовий підтримати будь-яку форму перемир'я у війні.
  • На його думку, це Зеленський повинен домовлятися про зустрічі з Путіним.

Фіцо бачить ознаки близького завершення російської війни

9 травня глава Кремля Путін шокував весь світ неочікуваною заявою про те, що війна незабаром закінчиться.

Згодом глава уряду Словаччини фактично повторив слова диктатора.

Хочу висловити переконання, що ми наближаємося до кінця російсько-української війни.

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

За словами лідера Словаччини, він є прихильником будь-якої форми перемир'я в російсько-українській війні.

Ба більше, Фіцо пропонує продовжити режим тиші між країнами після його завершення 11 травня, ігноруючи той факт, що російські загарбники жодної хвилини його не дотримувалися.

Також глава словацького уряду закликав Володимира Зеленського подзвонити до Володимира Путіна, якщо він дійсно готовий зустрітися з диктатором у будь-якому форматі, як це було заявлено раніше.

Під час нашої особистої зустрічі в Вірменії він (Зеленський — ред.) сказав мені, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі. Відповідь очевидна: якщо президент України зацікавлений у зустрічі, він повинен зв'язатися зі своїм російським колегою телефоном, — заявив Фіцо.

