У команді Зеленського висміяли нову російську "Герань-5"

Радник президента України Олександр Камишін звернув увагу на те, що нова російська реактивна ракета-дрон "Герань-5", яку можна було побачити під час параду 9 травня у Москві, є лише жалюгідною та невдалою копією української крилатої ракети "Фламінго".

Росія знайшла ще один спосіб зганьбитися під час параду

На переконання Камишіна, зовнішня схожість між російською "Геранню-5" та українською FP-5 "Фламінго" пояснити нескладно.

Річ у тім, що росіяни вкотре намагалися повторити українську розробку, однак традиційно вийшло не те, що планувалося.

Радник Володимира Зеленського звертає увагу на те, що російський дрон має приблизно удесятеро меншу дальність польоту та бойову частину, ніж українська "Фламінго".

Окрім того, зазначається, що за своїми можливостями "Герань-5" знаходиться десь між українськими ракетами-дронами "Пекло" та "Паляниця".

Олександр Камишін з іронією зазначив, що на п’ятому році повномасштабної війни країна-агресорка не може похизуватися нічим іншим, окрім "жалюгідної копії" української зброї.

Що важливо розуміти, уперше про застосування армією РФ "Герані-5" попередила воєнна розвідка України ще у січні 2026-го.