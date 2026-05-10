В команде Зеленского высмеяли новую российскую "Герань-5"
Источник:  Liga.net

Советник президента Украины Александр Камышин обратил внимание на то, что новая российская реактивная ракета-дрон "Герань-5", которую можно было увидеть во время парада 9 мая в Москве, является лишь жалкой и неудачной копией украинской крылатой ракеты "Фламинго".

Главные тезисы

  • Дальность украинской "Фламинго" достигает 3000 км.
  • Что касается российской копии, то речь идет только о 1000 км.

Россия нашла еще один способ опозориться во время парада

По мнению Камышина, внешнее сходство между российской "Гераньей-5" и украинской FP-5 "Фламинго" объяснить несложно.

Дело в том, что россияне снова пытались повторить украинскую разработку, однако традиционно получилось не то, что планировалось.

Советник Владимира Зеленского обращает внимание на то, что российский дрон имеет примерно в десять раз меньшую дальность полета и боевую часть, чем украинская "Фламинго".

Кроме того, указано, что по своим возможностям "Герань-5" находится где-то между украинскими ракетами-дронами "Пекло" и "Паляница".

Александр Камышин с иронией отметил, что на пятом году полномасштабной войны страна-агрессорка не может похвастаться ничем иным, кроме "жалкой копии" украинского оружия.

Что важно понимать, впервые о применении армией РФ “Герани-5” предупредила военная разведка Украины еще в январе 2026-го.

Масса боевой части на таких дронах составляет около 90 кг, а заявленная дальность поражения — около 1000 км.

