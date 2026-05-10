Китайська пропаганда дедалі активніше схиляє власне суспільство до думки, що США опинилися на межі краху, а КНР має шанс стати провідною наддержавою замість Штатів. Однак політичний експерт Яньчжун Хуан вважає, що Пекін просто занурив себе в приємний самообман.
Головні тези:
- Китай досі не втрачає надію на те, що зможе перевершити США.
- Хуан наголошує, що до таких кардинальних змін на світовій арені ще дуже далеко.
“Занепад” США — лише мрія Китаю, однак не реальність
Політичний експерт звернув увагу на новий інформаційний тренд в Китаї — йдеться про так звану "американську лінію вбивства".
Як пояснив Яньчжун Хуан, це термін, запозичений із відеоігор: він означає стан, після якого "ослабленого персонажа легко добити".
Що важливо розуміти, просто зараз це словосполучення використовують як метафору для опису нібито вразливості американських родин.
У китайських соцмережах дедалі частіше ширяться вигадки про те, що "мільйони американських сімей балансують на межі — одна втрачена робота, хвороба чи неочікувані витрати відділяють їх від руйнування".
На тлі останніх подій Яньчжун Хуан закликав китайців схаменутися та не вдаватися до самообману.
Попри низку скандальних рішень президента США Дональда Трампа, Штати не втратили свою міць та глобальний вплив на хід подій.
