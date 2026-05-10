Китай побачив ознаки занепаду США, але є одне "але"
Китайська пропаганда дедалі активніше схиляє власне суспільство до думки, що США опинилися на межі краху, а КНР має шанс стати провідною наддержавою замість Штатів. Однак політичний експерт Яньчжун Хуан вважає, що Пекін просто занурив себе в приємний самообман.

Головні тези:

  • Китай досі не втрачає надію на те, що зможе перевершити США.
  • Хуан наголошує, що до таких кардинальних змін на світовій арені ще дуже далеко.

“Занепад” США — лише мрія Китаю, однак не реальність

Політичний експерт звернув увагу на новий інформаційний тренд в Китаї — йдеться про так звану "американську лінію вбивства".

Як пояснив Яньчжун Хуан, це термін, запозичений із відеоігор: він означає стан, після якого "ослабленого персонажа легко добити".

Що важливо розуміти, просто зараз це словосполучення використовують як метафору для опису нібито вразливості американських родин.

У китайських соцмережах дедалі частіше ширяться вигадки про те, що "мільйони американських сімей балансують на межі — одна втрачена робота, хвороба чи неочікувані витрати відділяють їх від руйнування".

На тлі останніх подій Яньчжун Хуан закликав китайців схаменутися та не вдаватися до самообману.

Рівень насильницької злочинності в Сполучених Штатах є найнижчим за останні десятиліття, країна зберігає неперевершену геополітичну та фінансову могутність, — наголосив експерт.

Попри низку скандальних рішень президента США Дональда Трампа, Штати не втратили свою міць та глобальний вплив на хід подій.

