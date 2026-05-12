Россия столкнулась с дефицитом бензина из-за атак Украины
В российских прокремлевских СМИ активно обсуждается новая серьезная проблема. Дело в том, что в стране-агрессорке фиксируют нехватку бензина из-за мощных украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Главные тезисы

  • Несмотря на это, биржевые котировки остаются относительно стабильными.
  • Однако спрос более чем в 10 раз превышает предложение.

Что известно о ситуации в России

Аналитики обращают внимание на то, что 8 мая на биржевых торгах поставщики смогли продать 32,64 тыс. тонн бензина. Что важно понимать, это на 5,9% меньше, чем в прошлый день.

Например, продажи А-92 сократились на 8,9%, до 20,34 тыс. тонн, а А-95 — выросли на 1,5%, до 12,24 тыс. тонн.

Кроме того, указано, что объем неудовлетворенного платежеспособного спроса на А-92 составил 23,46 тыс. тонн, в то время как на А-95 — 26,34 тыс. тонн.

В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения А-95. Традиционно летом спрос на этот бензин растет быстрее, чем на А-92, поскольку в сезон отпусков потребители активно используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.

По словам экономистов, причиной нехватки стали "внеплановые ремонты" крупных НПЗ, а также стремительное сокращение производства нефтепродуктов.

На ремонтные работы могут потратить больше месяца. Более того, указано, что сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели.

