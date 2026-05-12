Росія стикнулася з дефіцитом бензину через атаки України
Джерело:  online.ua

У російських прокремлівських ЗМІ активно обговорюють нову серйозну проблему. Річ у тім, що в країні-агресорці фіксують нестачу бензину через потужні українські атаки по нафтопереробних заводах (НПЗ).

Головні тези:

  • Попри це, біржові котирування залишаються відносно стабільними.
  • Однак попит у понад 10 разів перевищує пропозицію.

Що відомо про ситуацію в Росії

Аналітики звертають увагу на те, що 8 травня на біржових торгах постачальники змогли реалізувати 32,64 тис. тонн бензину. Що важливо розуміти, це на 5,9% менше, ніж минулого дня.

До прикладу, продажі А-92 скоротилися на 8,9%, до 20,34 тис. тонн, а А-95 — зросли на 1,5%, до 12,24 тис. тонн.

Окрім того, наголошується, що обсяг незадоволеного платоспроможного попиту на А-92 становив 23,46 тис. тонн, тоді як на А-95 — 26,34 тис. тонн.

Напередодні сезону високого споживання на ринку вже сформувався дефіцит пропозиції А-95. Традиційно влітку попит на цей бензин зростає швидше, ніж на А-92, оскільки в сезон відпусток споживачі активніше використовують автомобілі, розраховані саме на 95-й бензин.

За словами економістів, причиною браку стали "позапланові ремонти" великих НПЗ, а також стрімке скорочення виробництва нафтопродуктів.

На ремонтні роботи можуть витратити понад місяць. Ба більше, вказано, що терміни відвантаження на початку травня вже збільшилися в середньому на 2-4 тижні.

