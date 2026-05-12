Сикорский указал на переломный момент для Путина в войне против Украины
Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский считает, что российский диктатор Владимир Путин, в конце концов, начал серьезно задумываться о том, сколько еще сможет вести свою захватническую войну против Украины и есть ли в этом смысл.

Главные тезисы

  • В результате побед продемократических сил в Европе Путину становится сложнее вести войну.
  • Поражение в битве за Черное море и экономические проблемы вынуждают диктатора пересмотреть свои стратегические планы.

Путин осознал, что не выигрывает в войне

По убеждению главы МИД Польши, союзникам Киева в любом случае следует готовиться к тому, что война может длиться долго.

Путин должен знать и понимать, что Украина готова бороться дальше, а ее партнеры не собираются бросать ее на произвол судьбы.

Думаю, то, что Украина стабилизировала фронты, а Европа выходит из паралича благодаря блестящей победе продемократических сил в Венгрии и теперь заставляет Путина менять расчеты — сможет ли он вести эту войну еще два года. И это действительно вопрос, сможет ли он.

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

По словам польского дипломата, если бы российский диктатор мог прибегнуть к более масштабной эскалации, то он бы это сделал.

Однако проблема заключается в том, что у Путина остается все меньше вариантов.

Но он сейчас теряет больше солдатов, чем можно набрать. Он проиграл битву за Черное море. У его воздушных сил нет преимущества в украинском небе, а экономике начинает становиться действительно плохо… Он должен признать, что его начальных целей войны невозможно достичь, — подчеркнул Сикорский.

