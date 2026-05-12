Сикорский указал на переломный момент для Путина в войне против Украины

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский считает, что российский диктатор Владимир Путин, в конце концов, начал серьезно задумываться о том, сколько еще сможет вести свою захватническую войну против Украины и есть ли в этом смысл.
Главные тезисы
- В результате побед продемократических сил в Европе Путину становится сложнее вести войну.
- Поражение в битве за Черное море и экономические проблемы вынуждают диктатора пересмотреть свои стратегические планы.
Путин осознал, что не выигрывает в войне
По убеждению главы МИД Польши, союзникам Киева в любом случае следует готовиться к тому, что война может длиться долго.
Путин должен знать и понимать, что Украина готова бороться дальше, а ее партнеры не собираются бросать ее на произвол судьбы.
По словам польского дипломата, если бы российский диктатор мог прибегнуть к более масштабной эскалации, то он бы это сделал.
Однако проблема заключается в том, что у Путина остается все меньше вариантов.
