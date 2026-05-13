Путин до сих пор требует от армии РФ захватить Киев — инсайдеры
Источник:  Financial Times

Как утверждают анонимные источники издания Financial Times, российский диктатор Владимир Путин до сих пор не отказался от идеи оккупировать Киев и Одессу. Именно столица Украины остается для него главной целью.

Главные тезисы

  • Главу Кремля не информируют о реальном развитии событий на поле боя.
  • Он живет в иллюзиях о том, что сможет обессилить Украину долгой войной.

Путин хочет больше, чем демонстрирует

По убеждению российского командования, ситуация на поле боя в Украине позволяет армии РФ продолжать наступление, а также диктовать свои условия во время мирных переговоров.

Инсайдеры журналистов утверждают, что финальная цель Кремля выходит за пределы текущей линии боевого столкновения:

Он не возьмет Запорожье, он не возьмет Донбасс, он не возьмет Херсон. Но помните, что план всегда заключался в том, чтобы взять Киев. Задача поставлена и должна быть выполнена.

Российский диктатор Владимир Путин все еще питает надежду на то, что Украина рано или поздно ослабнет и сдастся на фоне действительно продолжительной войны.

Что также важно понимать, российское военное командование убедило главу Кремля, что армия РФ завершит захват всего Донбасса к осени 2026 года.

Именно поэтому Владимир Путин намерен повысить цену возможного перемирия, расширив территориальные требования страны-агрессорки.

