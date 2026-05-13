Україна щодня витрачає близько 450 млн дол на війну проти РФ
Шеф української дипломатії Андрій Сибіга офіційно підтвердив, що Україна робить все можливе, щоб завершити повномасштабну війну РФ, адже одна доба війни для нашої держави обходиться в 450 мільйонів доларів. 

Головні тези:

  • Попри шалені фінансові втрати, країна втрачає найцінніше — своїх громадян.
  • Однак 2026 рік дає шанс на повернення справедливого миру.

 

Україна втрачає шалені кошти через російську війну

На переконання глави МЗС, просто зараз Україна опинилася у ключовому моменті, який дійсно можна вважати переломним.

Андрій Сибіга також наголосив, що незабаром час почне працювати на Україну, а не на Росію.

Насамперед річ у тім, що ворожа економіка стало дійсно вразливою, однак її краху ще потрібно дочекатися.

Ба більше, уже 5 місяць поспіль армія РФ втрачає на полі бою більше солдатів, ніж встигає мобілізувати.

Нещодавно ми помітили певні обмеження в їхніх соціальних мережах. Ми бачимо деякі факти щодо підтримки Путіна з боку його населення. Вона зменшується. І знову ж таки, у нас є наші розвідувальні дані, у нас є оцінки від наших партнерів — там щось відбувається. Тож ми також маємо імпульс, аби посилити наш тиск.

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

На тлі усіх цих подій Україна повинна вчасно скористатися шансом на завершення війни.

Як вважає Сибіга, 2026 рік дійсно може стати доленосним для досягнення миру.

Ще раз, для нас, для України, один день війни коштує приблизно 450 мільйонів доларів, — наголосив глава МЗС.

