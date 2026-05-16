30 цивільних поранені на Сумщині та Херсонщині внаслідок ударів РФ
Атаки Росії на Сумщину та Херсонщину - які наслідки
Протягом минулої доби російські загарбники продовжували атакувати різні регіони України. Так, у Сумській та Херсонській областях місцева влада повідомляє про щонайменше 30 потерпілих та одного загиблого.

  • 16 травня російські солдати з дрона атакували мікроавтобус у Центральному районі Херсона.
  • Поранений водій – чоловік 60 років. 

Згідно з останніми даними, в Херсонській області один мирний мешканець загинув, а ще 23 були поранені.

Російські окупанти знову завдавали ударів по соціальній інфраструктурі, пошкодили 5 багатоповерхівок та 19 приватних будинків.

Окрім того, вказано, що загарбники понівечили адмінбудівлю, автівку швидкої, мікроавтобуси та приватні автомобілі.

Сумська ОВА повідомляє, що внаслідок атак росіян на території регіону за минулу добу постраждали 7 мирних мешканців.

У Путивльській громаді внаслідок атаки ворожих БпЛА постраждали чоловіки віком 33, 41, 44, 44, 52, 53, 60 років.

Ба більше, вказано, що місцевою владою зафіксовані руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури в Сумській області.

РФ завдала удару БпЛА по житловому сектору м. Шостка та м. Тростянець — без постраждалих. Внаслідок обстрілу горіли будинки та господарські споруди.

