Німеччина попереджає про вирішальну фазу російсько-української війни
Джерело:  Welt

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, просто зараз він бачить ознаки переломного моменту у загарбницькій війні Росії проти України. Цілком можливо, почалася “вирішальна фаза” протистояння.

Головні тези:

  • Пісторіус вважає, що Україна знову виборола серйозну перевагу у війні.
  • Це може відіграти дійсно важливу роль, особливо на тлі знесилення Росії.

Пісторіус оцінив розвиток російсько-української війни

На переконання німецького міністра, на даному етапі Україна дійсно має перевагу.

Путін не може ігнорувати той факт, що Росія суттєво ослабилася в економічному та внутрішньому плані, а також не може добитися бажаних цілей безпосередньо на полі бою.

Українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат.

Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини

Під час візиту до Запорізької та Дніпровської областей глава Міноборони ФРН зміг на власні очі побачити, як дрони використовуються для розвідки та знищення російських сил.

Ба більше, Пісторіуса ознайомили з тим, як ЗСУ проводять операції на фронті та поза його межами.

Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України, — наголосив очільник Міністерства оборони Німеччини.

Що важливо розуміти, 11 травня Борис Пісторіус та його український колега Михайло Федоров підписали лист про наміри щодо запуску Brave Germany.

Йдеться про спільну програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

