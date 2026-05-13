Німеччина попереджає про вирішальну фазу російсько-української війни

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, просто зараз він бачить ознаки переломного моменту у загарбницькій війні Росії проти України. Цілком можливо, почалася “вирішальна фаза” протистояння.
Головні тези:
- Пісторіус вважає, що Україна знову виборола серйозну перевагу у війні.
- Це може відіграти дійсно важливу роль, особливо на тлі знесилення Росії.
Пісторіус оцінив розвиток російсько-української війни
На переконання німецького міністра, на даному етапі Україна дійсно має перевагу.
Путін не може ігнорувати той факт, що Росія суттєво ослабилася в економічному та внутрішньому плані, а також не може добитися бажаних цілей безпосередньо на полі бою.
Під час візиту до Запорізької та Дніпровської областей глава Міноборони ФРН зміг на власні очі побачити, як дрони використовуються для розвідки та знищення російських сил.
Ба більше, Пісторіуса ознайомили з тим, як ЗСУ проводять операції на фронті та поза його межами.
Що важливо розуміти, 11 травня Борис Пісторіус та його український колега Михайло Федоров підписали лист про наміри щодо запуску Brave Germany.
Йдеться про спільну програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.
