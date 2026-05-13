Германия предупреждает о решающей фазе российско-украинской войны
Источник:  Welt

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, прямо сейчас он видит признаки переломного момента в захватнической войне России против Украины. Вполне возможно, началась "решающая фаза" противостояния.

Главные тезисы

  • Писториус считает, что Украина снова получила серьезное преимущество в войне.
  • Это может сыграть действительно важную роль, особенно на фоне истощения России.

Писториус оценил развитие русско-украинской войны

По убеждению немецкого министра, на данном этапе у Украины действительно есть преимущество.

Путин не может игнорировать тот факт, что Россия существенно ослабла в экономическом и внутреннем плане, а также не может добиться желаемых целей непосредственно на поле боя.

Украинцы достигают значительного прогресса. Удары по российской военной инфраструктуре в тылу становятся все более точными и приносят результат.

Борис Писториус

Министр обороны Германии

Во время визита в Запорожскую и Днепровскую области глава Минобороны ФРГ смог собственными глазами увидеть, как дроны используются для разведки и уничтожения российских сил.

Более того, Писториуса ознакомили с тем, как ВСУ проводят операции на фронте и за его пределами.

Сегодня многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины, — подчеркнул глава Министерства обороны Германии.

Что важно понимать, 11 мая Борис Писториус и его украинский коллега Михаил Федоров подписали письмо о намерениях по запуску Brave Germany.

Речь идет о совместной программе развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.

