Германия предупреждает о решающей фазе российско-украинской войны

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, прямо сейчас он видит признаки переломного момента в захватнической войне России против Украины. Вполне возможно, началась "решающая фаза" противостояния.

Писториус оценил развитие русско-украинской войны

По убеждению немецкого министра, на данном этапе у Украины действительно есть преимущество.

Путин не может игнорировать тот факт, что Россия существенно ослабла в экономическом и внутреннем плане, а также не может добиться желаемых целей непосредственно на поле боя.

Украинцы достигают значительного прогресса. Удары по российской военной инфраструктуре в тылу становятся все более точными и приносят результат. Борис Писториус Министр обороны Германии

Во время визита в Запорожскую и Днепровскую области глава Минобороны ФРГ смог собственными глазами увидеть, как дроны используются для разведки и уничтожения российских сил.

Более того, Писториуса ознакомили с тем, как ВСУ проводят операции на фронте и за его пределами.

Сегодня многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины, — подчеркнул глава Министерства обороны Германии. Поделиться

Что важно понимать, 11 мая Борис Писториус и его украинский коллега Михаил Федоров подписали письмо о намерениях по запуску Brave Germany.