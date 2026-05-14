Україна тестує кодифікований НРК "Гном" у версії носія дронів
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна тестує кодифікований НРК "Гном" у версії носія дронів

НРК
Джерело:  Межа

Українська компанія Temerland тестує кодифікований НРК "Гном" у версії носія дронів із прив’язним дроном для розвідки та ретрансляції сигналу, а також антидроновою системою. Про це повідомив CEO компанії Temerland Едуард Троценко у соцмережах.

Головні тези:

  • Українська компанія Temerland тестує кодифікований НРК “Гном” у версії носія дронів для розвідки та ретрансляції сигналу.
  • Платформа отримала дрон на тросі, який може підніматися на висоту до 50 метрів та працювати як розвідувальний засіб або ретранслятор зв'язку.

Українська компанія тестує кодифікований НРК "Гном" у версії носія дронів

Зазначається, що платформа отримала дрон на тросі, який може підійматися на висоту до 50 метрів і працювати як розвідувальний засіб або ретранслятор зв'язку. Живлення дрон отримує від платформи через систему DC400В, що дозволяє йому перебувати у повітрі понад чотири години.

Також на платформу встановили антидронову систему з шістьма камерами та шістьма чутливими мікрофонами для визначення напрямку звуку. Як засоби ураження можуть використовуватися 12-каліберна зброя, сіткомет або дробові боєприпаси.

У компанії заявляють, що така конфігурація дозволяє платформі супроводжувати місії та захищатися від FPV-дронів противника в радіусі до 100 метрів.

Базова платформа "Гном" — це компактний наземний робот із електроприводом і дистанційним керуванням, призначений для роботи в складних умовах місцевості. Вона може перевозити до 100 кг вантажу та керується на відстані до 5 км.

Раніше Temerland уже представляла модифікації НРК "Гном" для логістики, евакуації, ретрансляції сигналу та роботи з FPV-дронами. Також одна з версій має на озброєнні два протитанкові гранатомети та крупнокаліберний кулемет.

Зокрема, компанія готувала до випробувань платформу "Гном", оснащену одноруким роботом-маніпулятором Smart Shuttle для евакуації поранених, розмінування та дистанційного підриву небезпечних предметів.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Український НРК "Бізон-Л" допустили до використання ЗСУ
Міноборони України
НРК
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
НРК "Лють" з бойовим модулем прикривають воїнів ГУР на фронті — відео
ГУР
"Лють"
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Зв'язок і мобільність. Український НРК "Рись PRO" отримав оновлення
НРК

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?