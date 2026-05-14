Україна тестує кодифікований НРК "Гном" у версії носія дронів

Українська компанія Temerland тестує кодифікований НРК "Гном" у версії носія дронів із прив’язним дроном для розвідки та ретрансляції сигналу, а також антидроновою системою. Про це повідомив CEO компанії Temerland Едуард Троценко у соцмережах.

Зазначається, що платформа отримала дрон на тросі, який може підійматися на висоту до 50 метрів і працювати як розвідувальний засіб або ретранслятор зв'язку. Живлення дрон отримує від платформи через систему DC400В, що дозволяє йому перебувати у повітрі понад чотири години.

Також на платформу встановили антидронову систему з шістьма камерами та шістьма чутливими мікрофонами для визначення напрямку звуку. Як засоби ураження можуть використовуватися 12-каліберна зброя, сіткомет або дробові боєприпаси.

У компанії заявляють, що така конфігурація дозволяє платформі супроводжувати місії та захищатися від FPV-дронів противника в радіусі до 100 метрів.

Базова платформа "Гном" — це компактний наземний робот із електроприводом і дистанційним керуванням, призначений для роботи в складних умовах місцевості. Вона може перевозити до 100 кг вантажу та керується на відстані до 5 км.

Раніше Temerland уже представляла модифікації НРК "Гном" для логістики, евакуації, ретрансляції сигналу та роботи з FPV-дронами. Також одна з версій має на озброєнні два протитанкові гранатомети та крупнокаліберний кулемет.

Зокрема, компанія готувала до випробувань платформу "Гном", оснащену одноруким роботом-маніпулятором Smart Shuttle для евакуації поранених, розмінування та дистанційного підриву небезпечних предметів.