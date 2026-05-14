Украина тестирует кодифицированный НРК "Гном" в версии носителя дронов
Источник:  Межа

Украинская компания Temerland тестирует кодифицированный НРК "Гном" в версии носителя дронов с привязным дроном для разведки и ретрансляции сигнала, а также антидроновой системой. Об этом сообщил CEO компании Temerland Эдуард Троценко в соцсетях.

Отмечается, что платформа получила дрон на тросе, который может подниматься на высоту до 50 метров и работать в качестве разведывательного средства или ретранслятора связи. Питание дрон получает от платформы через систему DC400В, что позволяет ему находиться в воздухе более четырех часов.

Также на платформу установили антидроновую систему с шестью камерами и шестью чувствительными микрофонами для определения направления звука. В качестве средств поражения могут использоваться 12-калиберное оружие, сеткомет или дробные боеприпасы.

В компании заявляют, что такая конфигурация позволяет платформе сопровождать миссии и защищаться от FPV-дронов противника в радиусе до 100 метров.

Базовая платформа "Гном" — это компактный наземный робот с электроприводом и дистанционным управлением, предназначенный для работы в сложных условиях местности. Она может перевозить до 100 кг груза и управляется на расстоянии до 5 км.

Ранее Temerland уже представляла модификации НРК "Гном" для логистики, эвакуации, ретрансляции сигнала и работы с FPV-дронами. Также одна из версий имеет на вооружении два противотанковых гранатомета и крупнокалиберный пулемет.

В частности, компания готовила к испытаниям платформу "Гном", оснащенную одноруким роботом-манипулятором Smart Shuttle для эвакуации раненых, разминирования и дистанционного подрыва опасных предметов.

