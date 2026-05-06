Связь и мобильность. Украинский НРК "Рысь PRO" получил обновление

Украинская компания Roboneers обновила наземный роботизированный комплекс "Рысь PRO". "Рысь PRO" - одна из первых платформ на поле боя, обеспечивающая комплексную поддержку подразделений: от логистики и эвакуации до участия в штурмовых операциях с возможностью интеграции дополнительного оборудования или боевых модулей.
Главные тезисы
- Наземный роботизированный комплекс 'Рысь PRO' от Roboneers получил обновление, включающее новый уровень связи с цифровой системой поддержки MESH.
- Мобильность Рысь PRO значительно улучшена: запас хода увеличен до 80 км благодаря возможности подключения дополнительных батарей.
Украинский НРК "Рысь PRO" получил обновление
Обновленная "Рысь PRO" получила новый уровень связи: цифровая система с поддержкой MESH обеспечивает стабильную коммуникацию даже в сложных условиях.
Также производитель улучшил мобильность: запас хода увеличен до 40 км с возможностью расширения до 80 км благодаря подключению четырех входящих в комплект изделия батарей.
В обновленном НРК также предусмотрена возможность управления через LTE, а также штурмовой пульт ближнего управления для пехотинцев.
Производитель добавляет, что НРК "Рись PRO" сохраняет свою ключевую функциональность:
Грузоподъемность до 300 кг для доставки боеприпасов, воды, еды и снаряжения;
Эвакуация и транспортировка раненых (с возможностью установки ношей), а также эвакуация погибших из опасных зон;
Возможность установки систем РЭБ, боевых модулей и дополнительного оборудования;
Усиленный привод и усовершенствованная подвеска для работы на сложном бездорожье;
Эффективная работа в паре с ДКБМ "ШаБля" под разные модификации для штурмовых операций.
К слову, подразделения Сил безопасности и обороны теперь могут оформить заказ на наземные роботизированные комплексы "Рысь" и "Рысь PRO" через маркетплейс Brave1 Market, используя заработанные е-баллы.
