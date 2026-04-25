При помощи НРК. Украинские бойцы спасли пожилую женщину в Донецкой области — видео

Бойцы Третьего армейского корпуса ВСУ провели эвакуацию 77-летней женщины вблизи Лимана из "серой зоны". Однако в отличие от привычных мер, для этой задачи была использована наземная работа.

Украинские воины использовали НРК для спасения пенсионерки в Донецкой области

Пилоты 60-й ОМБр заметили женщину, которая двигалась по простреливаемой дороге, после чего решили вывезли пожилую жительницу с помощью дрона.

За дело взялись бойцы роты беспилотных наземных систем Cerberus. Чтобы не испугать женщину, наземный роботизированный комплекс накрыли одеялом с посланием: "Бабушка, садись!".

Бойцы Третьего корпуса ВСУ указывают, что эвакуированной женщине 77 лет. Она прожила в собственном доме 53 года, после чего его разрушили российские военные, а сама операция продлилась почти четыре часа.