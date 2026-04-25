При помощи НРК. Украинские бойцы спасли пожилую женщину в Донецкой области — видео

Бойцы Третьего армейского корпуса ВСУ провели эвакуацию 77-летней женщины вблизи Лимана из "серой зоны". Однако в отличие от привычных мер, для этой задачи была использована наземная работа.
Главные тезисы
- Пилоты 60-й ОМБр заметили женщину, которая двигалась по простреливаемой дороге, и спасли ее с помощью НРК.
- Еще троих гражданских, выходивших пешком, дроны сопровождали до точки эвакуации.
Украинские воины использовали НРК для спасения пенсионерки в Донецкой области
Пилоты 60-й ОМБр заметили женщину, которая двигалась по простреливаемой дороге, после чего решили вывезли пожилую жительницу с помощью дрона.
Бойцы Третьего корпуса ВСУ указывают, что эвакуированной женщине 77 лет. Она прожила в собственном доме 53 года, после чего его разрушили российские военные, а сама операция продлилась почти четыре часа.
Еще троих гражданских, выходивших пешком, дроны сопровождали до точки эвакуации. Добравшись до бронеавтомобиля, бойцы 1-го мехбата вывезли людей из зоны боевых действий и передали представителям ЦВД бригады, — резюмируют военные и призывают всех граждан к своевременной эвакуации вблизи зоны боевых действий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-