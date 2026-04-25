За допомогою НРК. Українські бійці врятували літню жінку на Донеччині — відео

Бійці Третього армійського корпусу ЗСУ здійснили евакуацію 77-річної жінки поблизу Лимана з "сірої зони". Однак на відміну від звичних заходів, для цієї задачі було використано наземного робота.
Головні тези:
- Пілоти 60-ї ОМБр помітили жінку, яка рухалася прострілюваною дорогою, та врятували її за допомогою НРК.
- Ще трьох цивільних, які виходили пішки, дрони супроводжували до точки евакуації.
Українські воїни використали НРК для порятунку пенсіонерки на Донеччині
Пілоти 60-ї ОМБр помітили жінку, яка рухалася прострілюваною дорогою, після чого вирішили вивезли літню мешканку за допомогою дрона.
Бійці Третього корпусу ЗСУ вказують, що евакуйованій жінці 77 років. Вона прожила у власному будинку 53 роки, після чого його зруйнували російські військові, а сама операція потривала майже чотири години.
Ще трьох цивільних, які виходили пішки, дрони супроводжували до точки евакуації. Діставшись бронеавтомобіля, бійці 1-го мехбату вивезли людей із зони бойових дій і передали представникам ЦВС бригади, — резюмуть військові та закликають всіх цивільних до вчасної евакуації поблизу зони бойових дій.
