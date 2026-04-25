За допомогою НРК. Українські бійці врятували літню жінку на Донеччині — відео

Бійці Третього армійського корпусу ЗСУ здійснили евакуацію 77-річної жінки поблизу Лимана з "сірої зони". Однак на відміну від звичних заходів, для цієї задачі було використано наземного робота.

Українські воїни використали НРК для порятунку пенсіонерки на Донеччині

Пілоти 60-ї ОМБр помітили жінку, яка рухалася прострілюваною дорогою, після чого вирішили вивезли літню мешканку за допомогою дрона.

За справу взялися бійці роти безпілотних наземних систем "Cerberus". Щоб не налякати жінку, наземний роботизований комплекс накрили ковдрою із посланням: "Бабусю, сідай!".

Бійці Третього корпусу ЗСУ вказують, що евакуйованій жінці 77 років. Вона прожила у власному будинку 53 роки, після чого його зруйнували російські військові, а сама операція потривала майже чотири години.