За допомогою НРК. Українські бійці врятували літню жінку на Донеччині — відео
Джерело:  Третій армійський корпус

Бійці Третього армійського корпусу ЗСУ здійснили евакуацію 77-річної жінки поблизу Лимана з "сірої зони". Однак на відміну від звичних заходів, для цієї задачі було використано наземного робота.

Головні тези:

  • Пілоти 60-ї ОМБр помітили жінку, яка рухалася прострілюваною дорогою, та врятували її за допомогою НРК.
  • Ще трьох цивільних, які виходили пішки, дрони супроводжували до точки евакуації.

Українські воїни використали НРК для порятунку пенсіонерки на Донеччині

Пілоти 60-ї ОМБр помітили жінку, яка рухалася прострілюваною дорогою, після чого вирішили вивезли літню мешканку за допомогою дрона.

За справу взялися бійці роти безпілотних наземних систем "Cerberus". Щоб не налякати жінку, наземний роботизований комплекс накрили ковдрою із посланням: "Бабусю, сідай!".

Бійці Третього корпусу ЗСУ вказують, що евакуйованій жінці 77 років. Вона прожила у власному будинку 53 роки, після чого його зруйнували російські військові, а сама операція потривала майже чотири години.

Ще трьох цивільних, які виходили пішки, дрони супроводжували до точки евакуації. Діставшись бронеавтомобіля, бійці 1-го мехбату вивезли людей із зони бойових дій і передали представникам ЦВС бригади, — резюмуть військові та закликають всіх цивільних до вчасної евакуації поблизу зони бойових дій.

