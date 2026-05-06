Зв'язок і мобільність. Український НРК "Рись PRO" отримав оновлення

Українська компанія Roboneers оновила наземний роботизований комплекс "Рись PRO". "Рись PRO" — одна з перших платформ на полі бою, що забезпечує комплексну підтримку підрозділів: від логістики та евакуації до участі у штурмових операціях із можливістю інтеграції додаткового обладнання або бойових модулів.

Український НРК "Рись PRO" отримав оновлення

Оновлена "Рись PRO" отримала новий рівень зв'язку: цифрова система з підтримкою MESH забезпечує стабільну комунікацію навіть у складних умовах.

Також виробник покращив мобільність: запас ходу збільшено до 40 км із можливістю розширення до 80 км завдяки підключенню чотирьох батарей, які входять у комплект виробу.

В оновленому НРК також передбачена можливість управління через LTE, а ще штурмовий пульт ближнього керування для піхотинців.

З-поміж іншого, удосконалено ситуаційну обізнаність: інтегровано камеру заднього огляду. Крім того, у базову комплектацію для забезпечення стабільного зв'язку входить Starlink Mini.

НРК “Рись”

Виробник додає, що НРК "Рись PRO" зберігає свою ключову функціональність:

Вантажопідйомність до 300 кг для доставки боєприпасів, води, їжі та спорядження;

Евакуація і транспортування поранених (з можливістю встановлення нош), а також евакуація загиблих із небезпечних зон;

Можливість встановлення систем РЕБ, бойових модулів та додаткового обладнання;

Посилений привід і вдосконалена підвіска для роботи на складному бездоріжжі;

Ефективна робота у парі з ДКБМ "ШаБля" під різні модифікації для штурмових операцій.

До слова, підрозділи Сил безпеки та оборони тепер можуть оформити замовлення на наземні роботизовані комплекси "Рись" та "Рись PRO" через маркетплейс Brave1 Market, використовуючи зароблені е-Бали.