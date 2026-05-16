"По самі плечі у кривавій юшці". Мадяр публічно пригрозив Лукашенку
Категорія
Україна
Дата публікації

"По самі плечі у кривавій юшці". Мадяр публічно пригрозив Лукашенку

Сили безпілотних систем
Мадяр пригрозив Лукашенку - що відомо
Read in English

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді у публічному просторі звернувся до білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Він чітко дав зрозуміти, що на нелегітимного президента РБ чекає відплата за те, що останній допомагає Росії вбивати мирних українців.

Головні тези:

  • СБС фіксують проліт кожного російського “шахеду”, який летить в Україну, скориставшись повітряними коридорами Білорусі.
  • Мадяр не збирається ігнорувати той факт, що Лукашенко став повноцінним учасником цієї війни.

Мадяр пригрозив Лукашенку — що відомо

У своєму зверненні командувач СБС назвав білоруського диктатора доволі символічно та іронічно — “мінський гауляйтере Лукашеску!”.

Роберт "Мадяр" Бровді чітко дав зрозуміти, що він та його воїни фіксують проліт кожного російського “шахеду”, що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України.

… кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку…Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про «нейтралітет», але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних Українців. Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса.

Роберт "Мадяр" Бровді

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України

Що важливо розуміти, нещодавно президент України Володимир Зеленський попереджав, що російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб втягнути Білорусь у війну.

Ба більше, вже були зафіксовані неодноразові провокації з боку режиму Лукашенка.

Сам білоруський диктатор також заявляв, що готується до війни, однак не уточнив, з ким збирається воювати.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна щодня витрачає близько 450 млн дол на війну проти РФ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
30 цивільних поранені на Сумщині та Херсонщині внаслідок ударів РФ
ДСНС України
Атаки Росії на Сумщину та Херсонщину - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряний бій Росії та України — ліквідовано 269 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
авіація України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?