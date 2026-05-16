"По самі плечі у кривавій юшці". Мадяр публічно пригрозив Лукашенку

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді у публічному просторі звернувся до білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Він чітко дав зрозуміти, що на нелегітимного президента РБ чекає відплата за те, що останній допомагає Росії вбивати мирних українців.
Головні тези:
- СБС фіксують проліт кожного російського “шахеду”, який летить в Україну, скориставшись повітряними коридорами Білорусі.
- Мадяр не збирається ігнорувати той факт, що Лукашенко став повноцінним учасником цієї війни.
Мадяр пригрозив Лукашенку — що відомо
У своєму зверненні командувач СБС назвав білоруського диктатора доволі символічно та іронічно — “мінський гауляйтере Лукашеску!”.
Роберт "Мадяр" Бровді чітко дав зрозуміти, що він та його воїни фіксують проліт кожного російського “шахеду”, що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України.
Що важливо розуміти, нещодавно президент України Володимир Зеленський попереджав, що російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб втягнути Білорусь у війну.
Ба більше, вже були зафіксовані неодноразові провокації з боку режиму Лукашенка.
Сам білоруський диктатор також заявляв, що готується до війни, однак не уточнив, з ким збирається воювати.
