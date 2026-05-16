"По самі плечі у кривавій юшці". Мадяр публічно пригрозив Лукашенку

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді у публічному просторі звернувся до білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Він чітко дав зрозуміти, що на нелегітимного президента РБ чекає відплата за те, що останній допомагає Росії вбивати мирних українців.

Мадяр пригрозив Лукашенку — що відомо

У своєму зверненні командувач СБС назвав білоруського диктатора доволі символічно та іронічно — “мінський гауляйтере Лукашеску!”.

Роберт "Мадяр" Бровді чітко дав зрозуміти, що він та його воїни фіксують проліт кожного російського “шахеду”, що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України.

… кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку…Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про «нейтралітет», але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних Українців. Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса. Роберт "Мадяр" Бровді Командувач Сил безпілотних систем України

Що важливо розуміти, нещодавно президент України Володимир Зеленський попереджав, що російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб втягнути Білорусь у війну.

Ба більше, вже були зафіксовані неодноразові провокації з боку режиму Лукашенка.