Повітряний бій Росії та України — ліквідовано 269 цілей
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 15-16 травня російські загарбники здійснювали атаку 294 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Силам ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.
  • Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Повітряний напад ворога розпочався о 18:00 15 травня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 269 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

