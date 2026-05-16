Повітряний бій Росії та України — ліквідовано 269 цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 15-16 травня російські загарбники здійснювали атаку 294 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Силам ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.
- Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО
Повітряний напад ворога розпочався о 18:00 15 травня.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.
