Воздушное сражение России и Украины — ликвидировано 269 целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 15-16 мая российские захватчики совершали атаку 294 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Силам ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге, в центре и на востоке страны.
- Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях.
Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО
Воздушное нападение врага началось в 18:00 15 мая.
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.
