Воздушное сражение России и Украины — ликвидировано 269 целей
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 15-16 мая российские захватчики совершали атаку 294 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Силам ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге, в центре и на востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях.

Воздушное нападение врага началось в 18:00 15 мая.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 269 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

