В Україну повернули тіла 528 полеглих оборонців

16 травня у межах репатріаційних заходів Україні вдалося повернути тіла 528 загиблих, які, як стверджує Росія, можуть належати українським воїнам. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Головні тези:
- До цього процесу був залучений Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
- У найближчому майбутньому будуть проведені заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.
Репатріаційні заходи між Україною та РФ тривають
Що важливо розуміти, репатріаційні заходи вдалося реалізувати завдяки злагодженій роботі:
представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими,
Об’єднаного центру при СБ України,
Збройних Сил України,
МВС України,
Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин,
ДСНС України,
інших структур Сектору безпеки і оборони України.
На цьому тлі КШППВ висловила вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.
