В Україну повернули тіла 528 полеглих оборонців
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україну повернули тіла 528 полеглих оборонців

КШППВ
Репатріаційні заходи між Україною та РФ тривають

16 травня у межах репатріаційних заходів Україні вдалося повернути тіла 528 загиблих, які, як стверджує Росія, можуть належати українським воїнам. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Головні тези:

  • До цього процесу був залучений Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
  • У найближчому майбутньому будуть проведені заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. 

Репатріаційні заходи між Україною та РФ тривають

Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих, — йдеться в заяві КШППВ.

Що важливо розуміти, репатріаційні заходи вдалося реалізувати завдяки злагодженій роботі:

  • представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими,

  • Об’єднаного центру при СБ України,

  • Збройних Сил України,

  • МВС України,

  • Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,

  • Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин,

  • ДСНС України,

  • інших структур Сектору безпеки і оборони України.

На цьому тлі КШППВ висловила вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.

Окрема подяка особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"По самі плечі у кривавій юшці". Мадяр публічно пригрозив Лукашенку
Сили безпілотних систем
Мадяр пригрозив Лукашенку - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ звітують про ураження 13 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії палає ще один хімзавод після атаки дронів — відео
“Бавовна” в Росії 16 травня - усі деталі та відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?