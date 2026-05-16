ЗСУ звітують про ураження 13 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ оголосив, що 15 травня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА, один склад та ще один важливий об’єкт російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1543 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 263 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 16 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 347 620 (+1 230) осіб
танків — 11 937 (+2) од.
бойових броньованих машин — 24 574 (+5) од.
артилерійських систем — 42 133 (+48) од.
засобів ППО — 1 381 (+2) од.
літаків — 436 (+1) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 397 (+9) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 293 323 (+1 865) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 96 793 (+253) од.
спеціальної техніки — 4 191 (+7) од.
Крім того, застосував 9153 дрони-камікадзе та здійснив 3027 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-