ЗСУ звітують про ураження 13 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ оголосив, що 15 травня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА, один склад та ще один важливий об’єкт російських окупантів.

  • Розпочалася 1543 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 263 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 16 травня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 347 620 (+1 230) осіб

  • танків — 11 937 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 574 (+5) од.

  • артилерійських систем — 42 133 (+48) од.

  • засобів ППО — 1 381 (+2) од.

  • літаків — 436 (+1) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 397 (+9) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 293 323 (+1 865) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 96 793 (+253) од.

  • спеціальної техніки — 4 191 (+7) од.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 89 авіаційних ударів, скинувши 270 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9153 дрони-камікадзе та здійснив 3027 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 — із реактивних систем залпового вогню.

