Путін летить до Китаю одразу після візиту Трампа

Вранці 16 травня офіційно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін має намір уже найближчими днями відвідати КНР та провести переговори з главою країни Сі Цзіньпіном.

Путін летить до Китаю — яка мета

Плани нелегітимного президента Росії здійснити візит до КНР вже офіційно підтвердила пресслужба Кремля.

Стверджується, що цього разу у центрі уваги Володимира Путіна та Сі Цзіньпіня будуть питання двосторонніх відносин.

Вони обміняються думками щодо основних міжнародних та регіональних проблем, — йдеться в заяві Кремля.

Окрім того, наголошується, що за підсумками переговорів планується підписання Спільної заяви на найвищому рівні та "низки інших документів".

Чи планують російський та китайський диктатори обговорювати загарбницьку війну РФ проти України — наразі не повідомляється.

Західні журналісти та аналітики одразу звернули увагу на те, що 14 травня президент США Дональд Трамп розпочав свій офіційний візит до КНР, де провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тобто фактично йдеться про те, що Путін летить до Пекіну майже одразу після очільника Білого дому.