Путин летит в Китай сразу после визита Трампа

Утром 16 мая официально стало известно, что российский диктатор Владимир Путин намерен в ближайшие дни посетить КНР и провести переговоры с главой страны Си Цзиньпином.
Главные тезисы
- Путин собирается в Китай фактически сразу после Трампа.
- Планируется подписание нескольких важных документов.
Путин летит в Китай — какая цель
Планы нелегитимного президента России совершить визит в КНР уже официально подтвердила пресс-служба Кремля.
Утверждается, что в этот раз в центре внимания Владимира Путина и Си Цзиньпиня будут вопросы двусторонних отношений.
Кроме того, известно, что по итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда других документов.
Планируют ли российский и китайский диктаторы обсуждать захватническую войну РФ против Украины — пока не сообщается.
Западные журналисты и аналитики сразу обратили внимание, что 14 мая президент США Дональд Трамп начал свой официальный визит в КНР, где провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.
То есть фактически речь идет о том, что Путин летит в Пекин почти сразу после главы Белого дома.
