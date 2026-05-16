Утром 16 мая официально стало известно, что российский диктатор Владимир Путин намерен в ближайшие дни посетить КНР и провести переговоры с главой страны Си Цзиньпином.

Путин летит в Китай — какая цель

Планы нелегитимного президента России совершить визит в КНР уже официально подтвердила пресс-служба Кремля.

Утверждается, что в этот раз в центре внимания Владимира Путина и Си Цзиньпиня будут вопросы двусторонних отношений.

Они обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, — сказано в заявлении Кремля.

Кроме того, известно, что по итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда других документов.

Планируют ли российский и китайский диктаторы обсуждать захватническую войну РФ против Украины — пока не сообщается.

Западные журналисты и аналитики сразу обратили внимание, что 14 мая президент США Дональд Трамп начал свой официальный визит в КНР, где провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

То есть фактически речь идет о том, что Путин летит в Пекин почти сразу после главы Белого дома.