Политический представитель Российского добровольческого корпуса Петер "Вайс" видит признаки того, что диктатор Владимир Путин действительно настроен закончить войну против Украины, однако свое фактическое поражение планирует назвать "победой".

Путин уже осознал, что не сможет завоевать всю Украину

Представитель РДК обращает внимание на то, что официальная Москва уже приступила к подготовке информационной почвы для объявления войны "победой".

Прежде всего, речь идет о том, что команда Путина разрабатывает методички, в которых есть тезис о "победе" не только над Украиной, но и над ЕС и НАТО.

Как считает Петер "Вайс", глава Кремля действительно хочет завершить войну, поскольку в конце концов осознал масштаб российских потерь.

Представитель РДК также предположил, что главным вопросом для Путина остается Донбасс.

Вполне возможно, именно после урегулирования его статуса Москва начнет настоящие мирные переговоры.