В РДК считают, что Путин хочет завершить войну против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

В РДК считают, что Путин хочет завершить войну против Украины

Путин уже осознал, что не сможет завоевать всю Украину
Read in English
Читати українською
Источник:  Телеграф

Политический представитель Российского добровольческого корпуса Петер "Вайс" видит признаки того, что диктатор Владимир Путин действительно настроен закончить войну против Украины, однако свое фактическое поражение планирует назвать "победой".

Главные тезисы

  • Критический перелом во внутренней российской системе власти уже произошел.
  • Несмотря на это, Путин может продолжать воевать, пока не оккупирует весь Донбасс.

Путин уже осознал, что не сможет завоевать всю Украину

Представитель РДК обращает внимание на то, что официальная Москва уже приступила к подготовке информационной почвы для объявления войны "победой".

Прежде всего, речь идет о том, что команда Путина разрабатывает методички, в которых есть тезис о "победе" не только над Украиной, но и над ЕС и НАТО.

Как считает Петер "Вайс", глава Кремля действительно хочет завершить войну, поскольку в конце концов осознал масштаб российских потерь.

Представитель РДК также предположил, что главным вопросом для Путина остается Донбасс.

Вполне возможно, именно после урегулирования его статуса Москва начнет настоящие мирные переговоры.

После того, как тем или иным способом будет урегулирован статус Донбасса, он будет готов вести какие-то переговоры. Может быть. Но опять же это невозможно предусмотреть, потому что он иррационален в принятии своих решений, — озвучил свой прогноз "Вайс".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия отвергла предложение Путина насчет Шредера-переговорщика
Шредер
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сикорский указал на переломный момент для Путина в войне против Украины
Сикорский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Билет в Гаагу". Европа официально запускает Спецтрибунал для Путина
Андрей Сибига
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?