Германия отклонила предположение главы Кремля Владимира Путина о том, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер мог бы быть посредником на переговорах ЕС и России для достижения мирного соглашения по Украине.

ФРГ не желает видеть Шредера в роли переговорщика Путина

Немецкий чиновник сказал изданию, что это предложение не заслуживает доверия, поскольку Россия не изменила ни одного из своих условий.

По словам чиновника, первичной проверкой станет то, готова ли Москва продолжить трехдневное прекращение огня, которое было согласовано на период с 9 по 11 мая (включительно). Поделиться

Также он добавил, что Путин сделал ряд ошибочных предложений, направленных на раскол западного альянса.

Отметим, что после ухода с поста канцлера ФРГ в 2005 году Герхард Шредер почти сразу вступил в должность скандального немецко-российского консорциума по строительству газопровода. Кроме того, он подвергся резкой критике в Германии за свою близость к Путину.

Reuters пишет, что в пятницу представитель правительства Германии сказал одну важную вещь. По его словам, Берлин не видит признаков заинтересованности Москвы в серьезных переговорах, подчеркнув, что любые переговоры с ЕС должны быть тесно координированы с государствами-членами и Украиной.

Недавно президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что, по его мнению, у ЕС есть потенциал для переговоров с Россией и обсуждение будущей архитектуры безопасности Европы.

Также он сказал, что ЕС рассматривает возможность наладить прямой контакт для переговоров с Россией во избежание изоляции от мирного процесса, который сейчас возглавляют США.

На этом фоне диктатор РФ Владимир Путин вчера сделал ряд заявлений. Он сказал, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является лучшим переговорщиком по диалогу между Россией и Евросоюзом.