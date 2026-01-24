Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что не стоит демонизировать Россию. Он также выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ.
Главные тезисы
- Шредер акцентирует внимание на важности сохранения мира и призывает к возврату к энергетическому сотрудничеству с Россией.
- Политик напоминает о специальной ответственности Германии в установлении мира на основе исторических событий и принципов.
Друг Путина призвал ФРГ покупать энергоносители у России
По словам Шредера, Германия сегодня слишком много говорит о военных возможностях, но ей якобы следует сосредоточиться на "способности к миру".
Он подчеркнул, что продолжит настаивать на том, что Берлину следует возобновить энергетическое сотрудничество с Москвой.
Бывший канцлер Германии добавил, что война России против Украины является нарушением международного права и прав человека. Однако он не стал прямо обвинять Москву и подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования. Более того, он заверил, что РФ якобы не является вечным врагом Германии.
Напомним, что Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После ухода с поста главы правительства он некоторое время работал в российских энергетических компаниях.
