Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що не варто демонізувати Росію. Він також виступив за відновлення енергетичного співробітництва з РФ.
Головні тези:
- Шредер виступив за відновлення енергетичного співробітництва з Росією, наголошуючи на важливості збереження миру.
- Політик нагадує про особливий обов'язок Німеччини у досягненні миру на основі історичних подій та принципів.
Друг Путіна закликав ФРН купувати енергоносії у Росії
За словами Шредера, Німеччина сьогодні занадто багато говорить про військові можливості, але їй нібито варто зосередитися на "здатності до миру".
Він підкреслив, що продовжить наполягати на тому, що Берліну потрібно відновити енергетичне співробітництво з Москвою.
Колишній канцлер Німеччини додав, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права і прав людини. Проте, він не став прямо звинувачувати Москву і підкреслив необхідність дипломатичного врегулювання. Щобільше, він запевнив, що РФ нібито не є вічним ворогом Німеччини.
Нагадаємо, що Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік. Після відходу з посади глави уряду він деякий час працював у російських енергетичних компаніях.
