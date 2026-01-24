Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що не варто демонізувати Росію. Він також виступив за відновлення енергетичного співробітництва з РФ.

Друг Путіна закликав ФРН купувати енергоносії у Росії

За словами Шредера, Німеччина сьогодні занадто багато говорить про військові можливості, але їй нібито варто зосередитися на "здатності до миру".

Він підкреслив, що продовжить наполягати на тому, що Берліну потрібно відновити енергетичне співробітництво з Москвою.

Колишній канцлер Німеччини додав, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права і прав людини. Проте, він не став прямо звинувачувати Москву і підкреслив необхідність дипломатичного врегулювання. Щобільше, він запевнив, що РФ нібито не є вічним ворогом Німеччини.

Я також проти демонізації Росії як вічного ворога. Росія — це не країна варварів, а країна з великою культурою і різноманітними історичними зв'язками з Німеччиною. "Німецька ганьба" полягає в тому, що ця країна була жорстоко захоплена німецькими солдатами під час двох світових воєн. Тому ми маємо особливий обов'язок докладати зусиль для досягнення миру з Росією та Україною.

Нагадаємо, що Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік. Після відходу з посади глави уряду він деякий час працював у російських енергетичних компаніях.