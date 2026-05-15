У РДК вважають, що Путін хоче завершити війну проти України
Джерело:  Телеграф

Політичний представник Російського добровольчого корпусу Петер "Вайс" бачить ознаки того, що диктатор Володимир Путін дійсно налаштований закінчити війну проти України, однак свою фактичну поразки планує назвати “перемогою”.

Головні тези:

  •  Критичний злам у внутрішній російській системі влади вже відбувся.
  • Попри це, Путін може продовжувати воювати, поки не окупує весь Донбас.

Путін уже усвідомив, що не зможе здолати Україну

Представник РДК звертає увагу на те, що офіційна Москва вже розпочала підготовку інформаційного ґрунту для оголошення війни "перемогою".

Насамперед йдеться про те, що команда Путіна розробляє методички, в яких є теза про “перемогу” не лише над Україною, а й над ЄС та НАТО.

Як вважає Петер "Вайс", глава Кремля дійсно хоче завершити війну, оскільки врешті-решт усвідомив масштаб російських втрат.

Представник РДК також припустив, що головним питанням для Путіна наразі залишається Донбас.

Цілком можливо, саме після врегулювання його статусу Москва розпочне справжні мирні перемовини.

Після того, як у той чи інший спосіб буде врегульовано статус Донбасу, він буде готовий вести якісь переговори. Можливо. Але знову ж таки це неможливо передбачити, тому що він ірраціональний у прийнятті своїх рішень, — озвучив свій прогноз “Вайс”.

