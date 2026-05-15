"Квиток до Гааги". Європа офіційно запускає Спецтрибунал для Путіна
15 травня, у межах засідання Комітету міністрів Ради Європи, 37 держав світу ухвалили ключове рішення для старту роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Головні тези:

  • Спеціальний трибунал врешті став правовою реальністю.
  • Україна розраховує, що вже незабаром пролунають перші вироки для російських воєнних злочинців.

Спецтрибунал для Путіна уже створили

З офіційною заявою виступив глава українського МЗС Андрій Сибіга.

За його словами, 15 травня 2026 року — історичний день для України та всього світу.

Ми творимо історію. Подібно до Нюрнберзького трибуналу 80 років тому, цей Спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість на руїнах війни. І це не абстрактна ідея. Вчора російський удар по Києву забрав життя 24 людей, серед яких троє дітей. Їхні рідні зараз дивляться це засідання. Ми не маємо морального права не досягти результату. Вони заслуговують на справедливість. І сьогоднішня угода, офіційно схвалена 37 державами на трьох континентах, робить правосуддя невідворотним.

Глава МЗС України

За словами українського дипломата, йдеться про точку неповернення для Росії, адже Спеціальний трибунал став правовою реальністю.

Попри те, що мало хто вірив у здатність України добитися ухвалення цього історичного та доленосного рішення — вона змогла це зробити.

Путін завжди хотів увійти в історію. І цей Трибунал допоможе йому в цьому. Він увійде в історію. Як злочинець. І не він один. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші. Сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги, — наголосив Сибіга.

На переконання глави МЗС, незабаром країн-учасниць стане ще більше, а згодом врешті-решт пролунають перші вироки для російських воєнних злочинців.

