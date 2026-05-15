"Квиток до Гааги". Європа офіційно запускає Спецтрибунал для Путіна

15 травня, у межах засідання Комітету міністрів Ради Європи, 37 держав світу ухвалили ключове рішення для старту роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.
Головні тези:
- Спеціальний трибунал врешті став правовою реальністю.
- Україна розраховує, що вже незабаром пролунають перші вироки для російських воєнних злочинців.
Спецтрибунал для Путіна уже створили
З офіційною заявою виступив глава українського МЗС Андрій Сибіга.
За його словами, 15 травня 2026 року — історичний день для України та всього світу.
За словами українського дипломата, йдеться про точку неповернення для Росії, адже Спеціальний трибунал став правовою реальністю.
Попри те, що мало хто вірив у здатність України добитися ухвалення цього історичного та доленосного рішення — вона змогла це зробити.
На переконання глави МЗС, незабаром країн-учасниць стане ще більше, а згодом врешті-решт пролунають перші вироки для російських воєнних злочинців.
