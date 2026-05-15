Мадяр показав знищення російського літака-амфібії і гвинтокрила К-27
Сили безпілотних систем
Мадяр розкрив результати нових операцій СБС

Сили безпілотних систем України змогли успішно знищити ворожий літак-амфібію Бе-200 “Альтаір”, вертоліт К-27,  ЗРК “Панцирь” та ЗРК “Тор”. Ба більше, під удари СБС потрапили й інші військові об'єкти противника.

Головні тези:

  • Ка-27 — це радянський корабельний багатофункціональний вертоліт, основною метою якого є пошук, відстеження та знищення підводних човнів. 
  • Бе-200 "Альтаір" - російський літак-амфібія (літаючий човен).

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі його воїни здійснили 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам ворога.

Цього разу гучні вибухи гриміли у Таганрозі, Єйську, на ТОТ Криму, Донецької, Запорізької, Луганської областей.

Список уражених цілей уже відомий:

  • Літак БЕ-200, н. п. Морской, рф (1 ОЦ СБС)

  • тушка-Гвинтокрил КА-27, н. п. Морской, рф (1 ОЦ СБС)

  • ЗРК "Тор-М2", н. п. Гончарово, Луганська обл (427 ОБр СБС "Рарог")

  • ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Хуторок, АР Крим (1 ОЦ СБС)

  • корабель-сухогруз із БК, м. Бердянськ, Запорізька обл (1 ОЦ СБС)

  • навчальний центр та ТПД ворога, н. п. Райгородка, Луганська обл (414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", 20 ОБр СБС "К-2")

Нові успішні операції відбувалися із залученням новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Окремим масованим візитом ввічливості відпрацьовано Рязанський НПЗ сумісно з підрозділами глибинного ураження ССО, ГУР та інш. Кремлівська наливайка йде за треком Туапсе.

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України

