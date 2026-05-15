Мадяр показал уничтожение российского самолета-амфибии и вертолета К-27
Категория
Украина
Дата публикации

Мадяр показал уничтожение российского самолета-амфибии и вертолета К-27

Силы беспилотных систем
Мадяр раскрыл результаты новых операций СБС
Читати українською

Силы беспилотных систем Украины смогли успешно уничтожить вражеский самолет-амфибию Бе-200 “Альтаир”, вертолет К-27, ЗРК “Панцирь” и ЗРК “Тор”. Более того, под удары СБС попали и другие военные объекты противника.

Главные тезисы

  • Ка-27 — советский корабельный многофункциональный вертолет, основной целью которого является поиск, отслеживание и уничтожение подлодок.
  • Бе-200 "Альтаир" – российский самолет-амфибия (летающая лодка).

Мадяр раскрыл результаты новых операций СБС

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил, что в минувшую ночь его воины произвели 55 огневых поражений по 23 военным целям и объектам врага.

В этот раз громкие взрывы гремели в Таганроге, Ейске, на ВОТ Крыма, Донецкой, Запорожской, Луганской областей.

Список пораженных целей уже известен:

  • Самолет БЕ-200, н. п. Морской, рф (1 ВЦ СБС)

  • тушка-вертолет КА-27, н. п. Морской, рф (1 ВЦ СБС)

  • ЗРК "Тор-М2", н. п. Гончарово, Луганская обл (427 ОБр СБС "Рарог")

  • ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Хуторок, АР Крым (1 ОЦ СБС)

  • корабль-сухогруз из БК, г. Бердянск, Запорожская обл (1 ОЦ СБС)

  • учебный центр и ТПД врага, н. п. Райгородка, Луганская обл (414 ОБр СБС "Птицы Мадяра", 20 ОБр СБС "К-2")

Новые успешные операции происходили с привлечением Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Отдельным массированным визитом вежливости отработан Рязанский НПЗ совместно с подразделениями глубинного поражения ССО, ГУР и т.д. Кремлевская наливайка следует за треком Туапсе.

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Число погибших в Киеве возросло до 24 человек, в том числе и 3 детей
ДСНС Украины
Удар России по Киеву 14 мая — последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Дарницком районе Киева завершена поисково-спасательная операция
ДСНС Украины
Поисково-спасательная операция в Киеве завершена
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная "бавовна" накрыла НПЗ в Рязани после атаки дронов — видео
"Бавовна" в России 15 мая - все подробности и видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?