Силы беспилотных систем Украины смогли успешно уничтожить вражеский самолет-амфибию Бе-200 “Альтаир”, вертолет К-27, ЗРК “Панцирь” и ЗРК “Тор”. Более того, под удары СБС попали и другие военные объекты противника.

Мадяр раскрыл результаты новых операций СБС

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил, что в минувшую ночь его воины произвели 55 огневых поражений по 23 военным целям и объектам врага.

В этот раз громкие взрывы гремели в Таганроге, Ейске, на ВОТ Крыма, Донецкой, Запорожской, Луганской областей.

Список пораженных целей уже известен:

Самолет БЕ-200, н. п. Морской, рф (1 ВЦ СБС)

тушка-вертолет КА-27, н. п. Морской, рф (1 ВЦ СБС)

ЗРК "Тор-М2", н. п. Гончарово, Луганская обл (427 ОБр СБС "Рарог")

ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Хуторок, АР Крым (1 ОЦ СБС)

корабль-сухогруз из БК, г. Бердянск, Запорожская обл (1 ОЦ СБС)

учебный центр и ТПД врага, н. п. Райгородка, Луганская обл (414 ОБр СБС "Птицы Мадяра", 20 ОБр СБС "К-2")

Новые успешные операции происходили с привлечением Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.