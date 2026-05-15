Мадяр показал уничтожение российского самолета-амфибии и вертолета К-27

Силы беспилотных систем Украины смогли успешно уничтожить вражеский самолет-амфибию Бе-200 “Альтаир”, вертолет К-27, ЗРК “Панцирь” и ЗРК “Тор”. Более того, под удары СБС попали и другие военные объекты противника.
Главные тезисы
- Ка-27 — советский корабельный многофункциональный вертолет, основной целью которого является поиск, отслеживание и уничтожение подлодок.
- Бе-200 "Альтаир" – российский самолет-амфибия (летающая лодка).
Мадяр раскрыл результаты новых операций СБС
Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил, что в минувшую ночь его воины произвели 55 огневых поражений по 23 военным целям и объектам врага.
В этот раз громкие взрывы гремели в Таганроге, Ейске, на ВОТ Крыма, Донецкой, Запорожской, Луганской областей.
Список пораженных целей уже известен:
Самолет БЕ-200, н. п. Морской, рф (1 ВЦ СБС)
тушка-вертолет КА-27, н. п. Морской, рф (1 ВЦ СБС)
ЗРК "Тор-М2", н. п. Гончарово, Луганская обл (427 ОБр СБС "Рарог")
ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Хуторок, АР Крым (1 ОЦ СБС)
корабль-сухогруз из БК, г. Бердянск, Запорожская обл (1 ОЦ СБС)
учебный центр и ТПД врага, н. п. Райгородка, Луганская обл (414 ОБр СБС "Птицы Мадяра", 20 ОБр СБС "К-2")
Новые успешные операции происходили с привлечением Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-