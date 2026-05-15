Число погибших в Киеве возросло до 24 человек, в том числе и 3 детей

Согласно последним данным, атака России на Дарницкий район Киева унесла жизни 24 мирных жителей города, в том числе 3 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.
Главные тезисы
- Всего в столице пострадали 48 человек, из них 2 детей.
- 30 гражданских удалось спасти.
Удар России по Киеву 14 мая — последние подробности
О ходе и результатах поисково-спасательной операции сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Кроме того, сообщается, что психологическую помощь получили 398 местных жителей.
Также отмечено, что кинологическими расчетами обследовано 2 тыс. 800 кв. м территории.
Как отметили в ГСЧС, всего в столице, по обновленной информации, в результате вражеских атак пострадали 48 гражданских, в том числе и 2 детей.
