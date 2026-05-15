Число погибших в Киеве возросло до 24 человек, в том числе и 3 детей
Удар России по Киеву 14 мая — последние подробности
Согласно последним данным, атака России на Дарницкий район Киева унесла жизни 24 мирных жителей города, в том числе 3 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.

Главные тезисы

  • Всего в столице пострадали 48 человек, из них 2 детей.
  • 30 гражданских удалось спасти.

О ходе и результатах поисково-спасательной операции сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Киев: 24 человека погибли в Дарницком районе по состоянию на 06:00 15 мая. Напоминаем, вчера россия в очередной раз произвела ракетно-дроновый обстрел столицы. Спасатели весь день и ночь продолжали поисково-спасательные работы. Сейчас известно о 24 погибших, среди них 3 детей, — сказано в официальном заявлении ГСЧС.

Кроме того, сообщается, что психологическую помощь получили 398 местных жителей.

Также отмечено, что кинологическими расчетами обследовано 2 тыс. 800 кв. м территории.

Вывезено 3 тыс. 180 куб. м обломков строительных конструкций.

Как отметили в ГСЧС, всего в столице, по обновленной информации, в результате вражеских атак пострадали 48 гражданских, в том числе и 2 детей.

24 человека погибли, из них три ребенка и 30 человек спасены. Информация обновляется, — подчеркнули спасатели.

