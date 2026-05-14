Ночная атака РФ по Киевщине и Одещине — есть разрушения и пострадавшие

В Киевской области в результате российской атаки 14 мая пострадали семь человек, среди них ребенок, зафиксированы повреждения в пяти районах. Также враг атаковал припортовую инфраструктуру Одесщины, ранены два человека.
Главные тезисы
- Ночная атака РФ 14 мая привела к пострадавшим в Киевской и Одесской областях, включая детей.
- Разрушения и пожары зафиксированы в пяти районах Киевской области, спасатели проводят ликвидацию последствий.
Враг атаковал Одесщину и Киевщину: есть пострадавшие
Повреждения и пожары зафиксированы в Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах Киевской области.
В Фастовском районе пострадали два человека, в Бориспольском — пятеро, в том числе ребенок.
Также в Бориспольском районе спасатели эвакуировали 30 жителей многоэтажки.
На местах работают спасатели и психологи ГСЧС, задействованы все службы взаимодействия. Информация уточняется.
Женщину в возрасте 56 лет и 27-летнего мужчину госпитализировали. У мужчины — множественные осколочные ранения живота и грудной клетки, резаные и рваные раны. У женщины осколочные ранения, сквозная травма лица.
Также пострадали ребенок трех лет и две женщины 37 и 20 лет. Хм медицинскую помощь оказали на месте. В госпитализации они не нуждаются.
В Фастовском районе пострадали две женщины 42 и 32 лет. Одна из них получила множественные иссеченные раны обеих конечностей. У другой — состояние эмоционального шока и острая реакция на стресс. В госпитализации не нуждаются. Вся необходимая медицинская помощь предоставлена на месте.
Под удары попали объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждены оборудование, имущество и грузовой транспорт. Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
