Ночная атака РФ по Киевщине и Одещине — есть разрушения и пострадавшие

В Киевской области в результате российской атаки 14 мая пострадали семь человек, среди них ребенок, зафиксированы повреждения в пяти районах. Также враг атаковал припортовую инфраструктуру Одесщины, ранены два человека.

Враг атаковал Одесщину и Киевщину: есть пострадавшие

Повреждения и пожары зафиксированы в Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах Киевской области.

В Фастовском районе пострадали два человека, в Бориспольском — пятеро, в том числе ребенок.

Также в Бориспольском районе спасатели эвакуировали 30 жителей многоэтажки.

Повреждены частные жилые дома, квартиры, хозяйственные постройки и автомобили. Пожарные ликвидировали пожары в жилом секторе. Поделиться

На местах работают спасатели и психологи ГСЧС, задействованы все службы взаимодействия. Информация уточняется.

Женщину в возрасте 56 лет и 27-летнего мужчину госпитализировали. У мужчины — множественные осколочные ранения живота и грудной клетки, резаные и рваные раны. У женщины осколочные ранения, сквозная травма лица.

Также пострадали ребенок трех лет и две женщины 37 и 20 лет. Хм медицинскую помощь оказали на месте. В госпитализации они не нуждаются.

В Фастовском районе пострадали две женщины 42 и 32 лет. Одна из них получила множественные иссеченные раны обеих конечностей. У другой — состояние эмоционального шока и острая реакция на стресс. В госпитализации не нуждаются. Вся необходимая медицинская помощь предоставлена на месте.

Сегодня ночью враг снова массированно атаковал Одесщину ударными БПЛА. К сожалению, два человека пострадали, — сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Поделиться

Под удары попали объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждены оборудование, имущество и грузовой транспорт. Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями.