Россия била по Запорожью и Одессе — погиб мужчина, есть разрушения

В минувшую ночь Россия наносила удары по транспортной инфраструктуре Запорожья, в результате чего погиб один человек. Более того, враг совершил новую массированную атаку на Одессу — начались пожары, зафиксированы значительные разрушения.
Главные тезисы
- Несмотря на активную работу ПВО, враг снова повредил портовые объекты в Одессе.
- В Запорожье известно о по меньшей мере одном потерпевшем.
Атака РФ на Запорожье и Одессу — какие последствия
С официальным заявлением по этому поводу выступил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Также накануне местные власти предупреждали об угрозе беспилотников и КАБов для Запорожской области.
В течение прошедшей под российские удары снова попала портовая инфраструктура в Одесской области, в результате чего начались пожары.
Он также добавил, что обошлось без пострадавших, а огонь быстро потушили спасатели.
Несмотря на это, продолжаются работы по ликвидации последствий российских ударов.
Впоследствии вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба официально подтвердил, что в результате попаданий дронов повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-