Россия била по Запорожью и Одессе — погиб мужчина, есть разрушения

В минувшую ночь Россия наносила удары по транспортной инфраструктуре Запорожья, в результате чего погиб один человек. Более того, враг совершил новую массированную атаку на Одессу — начались пожары, зафиксированы значительные разрушения.

Атака РФ на Запорожье и Одессу — какие последствия

С официальным заявлением по этому поводу выступил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

В результате вражеского удара по транспортной инфраструктуре один человек погиб. Еще один человек получил ранения. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

Также накануне местные власти предупреждали об угрозе беспилотников и КАБов для Запорожской области.

В течение прошедшей под российские удары снова попала портовая инфраструктура в Одесской области, в результате чего начались пожары.

Ночью враг снова массированно атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. Несмотря на активную работу ПВО, зафиксированы повреждения портовых объектов Олег Кипер Глава Одесской ОВА

Он также добавил, что обошлось без пострадавших, а огонь быстро потушили спасатели.

Несмотря на это, продолжаются работы по ликвидации последствий российских ударов.