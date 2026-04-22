Росія била по Запоріжжю та Одесі — загинув чоловік, є руйнування
Росія била по Запоріжжю та Одесі — загинув чоловік, є руйнування

Атака РФ на Запоріжжя та Одесу — які наслідки

Протягом минулої ночі Росія завдавала ударів по транспортній інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина. Ба більше, ворог здійснив нову масовану атаку на Одесу — почалися пожежі, зафіксовані значні руйнування.

  • Попри активну роботу ППО, ворог знову пошкодив портові об'єкти в Одесі.
  • У Запоріжжі відомо про щонайменше одного потерпілого.

Атака РФ на Запоріжжя та Одесу — які наслідки

З офіційною заявою з цього приводу виступив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення.

Іван Федоров

Іван Федоров

Також напередодні місцева влада попереджала про загрозу безпілотників і КАБів для Запорізької області.

Протягом минулої під російські удари знову потрапила портова інфраструктура в Одеській області, внаслідок чого почалися пожежі.

Вночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових об'єктів

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Він також додав, що минулося без постраждалих, а вогонь швидко приборкали рятувальники.

Попри це, досі тривають роботи для ліквідації наслідків російських ударів.

Згодом віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба офіційно підтвердив, що внаслідок влучань дронів пошкоджено причали, складські приміщення, залізничну інфраструктуру та об'єкти портових операторів.

Більше по темі

Путін обрав новий дедлайн щодо захоплення Донбасу
Путін
Група приватної ППО вперше збила реактивний шахед РФ — відео
Михайло Федоров
мобільна група
"Це ганебно". У Сенаті критикують Трампа через нове рішення щодо нафти РФ
Трамп

