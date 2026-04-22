Росія била по Запоріжжю та Одесі — загинув чоловік, є руйнування

Протягом минулої ночі Росія завдавала ударів по транспортній інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина. Ба більше, ворог здійснив нову масовану атаку на Одесу — почалися пожежі, зафіксовані значні руйнування.
Головні тези:
- Попри активну роботу ППО, ворог знову пошкодив портові об'єкти в Одесі.
- У Запоріжжі відомо про щонайменше одного потерпілого.
Атака РФ на Запоріжжя та Одесу — які наслідки
З офіційною заявою з цього приводу виступив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Також напередодні місцева влада попереджала про загрозу безпілотників і КАБів для Запорізької області.
Протягом минулої під російські удари знову потрапила портова інфраструктура в Одеській області, внаслідок чого почалися пожежі.
Він також додав, що минулося без постраждалих, а вогонь швидко приборкали рятувальники.
Попри це, досі тривають роботи для ліквідації наслідків російських ударів.
Згодом віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба офіційно підтвердив, що внаслідок влучань дронів пошкоджено причали, складські приміщення, залізничну інфраструктуру та об'єкти портових операторів.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-